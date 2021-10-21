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Android 12 güncellemesini alan ilk şanslı telefonlar hangileri?

21.10.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Android 12 alan ilk telefonlar belli oldu. Google uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni Android sürümünü sonunda kullanıma sundu. Böylece kararlı sürümü alan ilk telefonlar da netlik kazandı.

Android 12 güncellemesini alan ilk şanslı telefonlar hangileri?

ABD merkezli yazılım devi, yeni Android sürümünde direkt olarak oyun deneyimine odaklanacak. Android 12 ile güncellenecek olan modellerin kullanıcılarına üst seviyede oyun deneyimi yaşatması planlanıyor.

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Aynı durum Android 12 ile gelecek olan düşük teknik özelliklere sahip modeller için de geçerli. Bakalım Google gerçek anlamda kullanıcılarını memnun etmeyi başaracak mı? Bunu zamanla göreceğiz. Peki gelelim ilk güncelleme alan modellere. Android 12’ye yükseltilen ilk modeller hangileri?

Google klasik olarak güncellemeyi ilk olarak kendi cihazları için yayınladı. Google Pixel 3’te de dahil tüm yeni Pixel modelleri güncellemeyi aldı. Dipnot olarak belirtelim. Bu Android 12’nin kararlı sürümü. Fakat sürümün kararlı olması sıfır hata ile çıktığı anlamına gelmiyor.

ANDROID 12 GÜNCELLEMESİNİ ALAN TELEFONLAR

  • Google Pixel 3
  • Google Pixel 3 XL
  • Google Pixel 3a XL
  • Google Pixel 4
  • Google Pixel 4 XL
  • Google Pixel 4a
  • Google Pixel 4a 5G
  • Google Pixel 5
  • Google Pixel 5a

Bakalım 3. parti markalar tarafında Android 12 güncellemesini çıkaran ilk isim kim olacak? Bunu merakla bekliyoruz. Fakat ibrenin Oppo’dan yana olduğu öne sürülüyor.

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