HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İşte "Az, çoktur!" sözünün doğruluğunu kanıtlayacak parçalar! Erkekler için kapsül gardırop nasıl hazırlanır?

İşte "Az, çoktur!" sözünün doğruluğunu kanıtlayacak parçalar! Erkekler için kapsül gardırop nasıl hazırlanır?

08.08.2023 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gardırobunuzda bir dolu eşya olmasına rağmen giyecek kıyafet bulamıyor veya dönüp dolaşıp aynı kıyafetleri giyiyor olabilirsiniz. Alışveriş yapmaya zaman ve bütçe ayırmakta zorlanıyor olmanız da mümkün. Tüm bunların yanında artık belirli bir stiline sahip olabilirsiniz ve kıyafet seçimleriniz de bu stil kalıplarının dışına çıkmıyor olabilir. O hâlde bir kapsül dolap oluşturmanızın vakti gelmiş demektir! Peki kapsül dolap nedir, içinde neler vardır?

İşte "Az, çoktur!" sözünün doğruluğunu kanıtlayacak parçalar! Erkekler için kapsül gardırop nasıl hazırlanır?

Son dönemde kapsül gardıroplar bir hayli revaçta. Minimalist bir yaşamın yansıması olan kapsül dolaplarda en temel kıyafetler yer alır. Tamamen kişinin tarzına uygun seçimler olsa da aslında bunlar, zamansız ürünlerin yer aldığı gardıroplardır. Siz de tarzınıza uygun şekilde kendi gardırobunuzu oluşturarak yıllarca tekrar tekrar alışveriş yapmaktan kurtulabilirsiniz. İşte "Kapsül gardırop nasıl hazırlanır?" sorusuna cevap olabilecek en temel kıyafet seçenekleri!

1. Klasik bir jean: Levis 501 Original Fit Erkek Jean Pantolon

İşte

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Kapsül gardırobun en önemli parçalarından biri zamanlar jeanler. Levis 501 Original Fit Erkek Jean Pantolon, pek çok farklı kombinde kullanabileceğiniz bir joker seçenek! İster klasik ister spor giyim tarzına olun kapsül gardırobunuzda mutlaka klasik bir jean'e yer vermelisiniz. Kapsül gardırobun en temel mantığı, en az eşya ile en fazla kobin seçeneğini yaratabilmek. Bu ürün de size tam olarak bu fırsatı veriyor.

Ürünü İncele

2. Spor kombinler için birebir: Koton Basic Tişört Bisiklet Yaka Kısa Kollu Tişört

İşte

Minimalist bir seçimle kıyafetlerinde sadeleşmeye gitmek isteyenlerin gardıroplarında mutlaka ana renklerde tişörtlere yer vermesi gerekiyor. Koton Basic Tişört Bisiklet Yaka Kısa Kollu Tişört, kurtarıcı parçalardan biri olabilir. Siyahın zamansız şıklığı ile tarzınızı sade bir biçimde yansıtabilirsiniz. Artık "Ne giyeceğim?" diye düşünmek zorunda kalmadan hem kolay hem şık kombinler yapmanın tadına varın!

Ürünü İncele

3. Sade ve şık: United Colors of Benetton Keten Gömlek

İşte

Kapsül gardırobunuzu kendi stilinize uygun şekilde oluşturmanız son derece önemli. Keten gömlekler uzun yıllardır çok sevilen ve çok da sık tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Elinizin altında bulunduracağınız bir keten gömlek ile çabasız şıklığın tadını çıkarabilirsiniz. United Colors of Benetton Keten Gömlek, farklı renk seçenekleri de sunarak tarzınızı en pratik şekilde yansıtmanızı sağlayacak!

Ürünü İncele

4. Özel günleri unutmayın: Pierre Cardin Gömlek Uzunkol Basic

İşte

Kapsül gardırop oluştururken farklı ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmanız son derece önemli. Örneğin spor yapan biriyseniz spor tarz kıyafetlere, klasik bir stile sahipseniz buna uygun seçeneklere daha fazla yer ayırmalısınız. Ancak her durumda ihtiyacınız olabilecek temel birkaç ürüne yer vermek de gerekiyor. Pierre Cardin Gömlek Uzunkol Basic, klasik bir görünüme ihtiyaç duyduğunuzda tercih edebileceğiniz bir ürün. Ürünü kanvas veya kumaş bir pantolonla kombinleyerek kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Her kombine yakışır: Adidas STREETCHECK Ayakkabı

İşte

Farklı kıyafetlere uyum sağlayabilecek ayakkabılara sahip olmak kombinlerinizi tamamlarken zorlanmamanızı sağlıyor. adidas STREETCHECK Ayakkabı, hem rengi hem tasarımıyla aradığınız o ürün olabilir! Renkli kıyafetlerinizle veya siyah beyaz kombinlerinizle tercih edebileceğiniz bu ürün ile oldukça şık görünebilirsiniz. Unutmayın ki kapsül gardırobun en temel parçalarından biri basic bir spor ayakkabıdır.

Ürünü İncele

6. Aksesuardan vazgeçmek istemeyenlere: Vans Classic Patch Trucker Şapka

İşte

Minimalist seçimler yapıyor olsanız bile en sık kullandığınız aksesuarları buna uygun şekilde seçebilirsiniz. Vans Classic Patch Trucker Şapka, siyah beyaz tasarımıyla kıyafetlerinizin büyük bir kısmına uyum sağlamayı başarır. Modern çizgilere sahip tasarımıyla öne çıkan şapka, kombininizin yıldızı olmaya aday. Sizin de en sevdiğiniz aksesuarlardan biri şapkaysa kapsül gardırobunuzda bu ürüne yer verebilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Spora önem verenlere: ASICS Gel-Dedicate 7 Tenis Ayakkabısı

İşte

Seçenekleriniz arasında rahat ve kaliteli bir spor ayakkabıya mutlaka yer vermelisiniz. Spor ayakkabınızı seçerken kıyafetlerinizde en kolay şekilde kombinleyebileceğiniz bir renk tercih etmeye özen gösterin. Beyaz bu konuda size yardımcı olabilecek bir seçenek. ASICS Gel-Dedicate 7 Tenis Ayakkabısı, günlük yürüyüşlerinizde veya spor etkinliklerinizde tercih edebileceğiniz son derece şık ve kullanışlı bir ürün olabilir.

Ürünü İncele

8. Olmazsa olmaz!: U.S. POLO ASSN. ETPIY23-E Beyaz T Shirt Basic

İşte

"Kapsül gardırobunda neler olmalı?" sorusuna verilecek yanıtlardan biri de klasik bir beyaz tişört olabilir. Polo yaka bir beyaz tişört ile günlük şıklığı yakalayabilirsiniz. U.S. POLO ASSN. ETPIY23-E - Beyaz T Shirt Basic, kaliteli bir ürün arayanlar için en güzel seçeneklerden biri. Ürünü klasik şortlarla, jeanlerle ya da keten pantolonlarla kombinleyerek kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

9. Elinizin altında bulunmalı: Puma AXIS Sırt Çantası

İşte

Kısa seyahatler, spor aktiviteleri ya da günlük kullanım için dolabınızda mutlaka bir sırt çantasına yer vermelisiniz. Seçeceğiniz çantanın çok hareketli bir tasarıma sahip olmaması onu farklı kıyafetler çok daha rahat kombinlemenizi sağlar. Puma AXIS Sırt Çantası, sadeliğin şıklığını gösteren bir model. İçerisinde dizüstü bilgisayar bölmesi de olan bu ürün kurtarıcı parçalardan biri olabilir.

Ürünü İncele

10. Açık renk bir seçenek mutlaka olmalı: Fabrika Chino Pantolon

İşte

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Kapsül gardırobunuzda jean pantolonun yanı sıra açık tonlarda daha klasik bir pantolona da yer vermelisiniz. Böylece özel günlerde, özellikle de bahar veya yaz dönemlerinde fresh bir şıklığa imza atabilirsiniz. Fabrika Chino Pantolon, hem kaliteli hem modern bir seçenek olarak öne çıkıyor. Beyaz bir polo yaka tişört veya gömlek ile kombinleyebileceğiniz ürün, sadeliğin şıklığını yansıtmanızı sağlayacak.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
gömlek şapka pantolon erkek giyim levis tişört

İş birliği İçerikleri

Jack Wolfskin mi Stanley mi? Hangisi daha iyi, sizin için karşılaştırdık

Jack Wolfskin mi Stanley mi? Hangisi daha iyi, sizin için karşılaştırdık

"Bir parfüme binlerce lira veremem!" diyenler için sevilen kokuların muadillerini bulduk

"Bir parfüme binlerce lira veremem!" diyenler için sevilen kokuların muadillerini bulduk

Formunuzu bozmadan atıştırmalık ihtiyacınızı karşılayın! Sağlık dolu kuru meyveler

Formunuzu bozmadan atıştırmalık ihtiyacınızı karşılayın! Sağlık dolu kuru meyveler

Pürüzsüz bir cilt mümkün! En etkili bakım kremlerini sizin için seçtik

Pürüzsüz bir cilt mümkün! En etkili bakım kremlerini sizin için seçtik

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Eşsiz tasarım, yüksek kalite, ultra konfor! Camper'da %30'a varan indirim

Eşsiz tasarım, yüksek kalite, ultra konfor! Camper'da %30'a varan indirim

Tümünü Gör
Eşsiz tasarım, yüksek kalite, ultra konfor! Camper'da %30'a varan indirim

Eşsiz tasarım, yüksek kalite, ultra konfor! Camper'da %30'a varan indirim

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'yi sizin için inceledik

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'yi sizin için inceledik

Favori içeceğinizi evde kendiniz hazırlayarak serinleyin!

Favori içeceğinizi evde kendiniz hazırlayarak serinleyin!

Ter, yağmur, gözyaşı hepsine dayanıklı! İşte en iyi waterproof maskaralar

Ter, yağmur, gözyaşı hepsine dayanıklı! İşte en iyi waterproof maskaralar

Hafif, rahat, dayanıklı! Puma sneakerda kaçırılmayacak fırsat

Hafif, rahat, dayanıklı! Puma sneakerda kaçırılmayacak fırsat

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Tümünü Gör
Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Sportif şıklığınızı pekiştirecek Puma çantalarda %75'e varan indirim

Sportif şıklığınızı pekiştirecek Puma çantalarda %75'e varan indirim

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma ayakkabıda 720 TL indirim

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma ayakkabıda 720 TL indirim

Rahat, kaliteli, uygun fiyatlı bir boxer arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Rahat, kaliteli, uygun fiyatlı bir boxer arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Plajda, balkonda, bahçede... Tommy Hilfiger terlikte kaçırılmayacak fırsat

Plajda, balkonda, bahçede... Tommy Hilfiger terlikte kaçırılmayacak fırsat

Tarzınızı yansıtacak en trend moda ürünlerinde indirimler devam ediyor

Tarzınızı yansıtacak en trend moda ürünlerinde indirimler devam ediyor

Tümünü Gör

Benzer Moda İçerikleri

Ne giyseler konuşuluyor! İşte Yaz Şarkısı oyuncularının beğeni toplayan kıyafetleri

Ne giyseler konuşuluyor! İşte Yaz Şarkısı oyuncularının beğeni toplayan kıyafetleri

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satanları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satanları sizin için seçtik

Keten eteklerden pamuklu elbiselere... Yazı serin geçirmenizi sağlayacak kıyafetler

Keten eteklerden pamuklu elbiselere... Yazı serin geçirmenizi sağlayacak kıyafetler

Dans pistinde sizi yarı yolda bırakmayacak 500 TL altı topuklular

Dans pistinde sizi yarı yolda bırakmayacak 500 TL altı topuklular

Superstar mı Stan Smith mi? Adidas'ın efsanevi sneakerlarını karşılaştırdık!

Superstar mı Stan Smith mi? Adidas'ın efsanevi sneakerlarını karşılaştırdık!

Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren altın kaplama saat modellerini seçtik

Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren altın kaplama saat modellerini seçtik

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Tekirdağ'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı... O anlar saniye saniye böyle kaydedildi

Yer: Tekirdağ... Korkunç anlar saniye saniye böyle kaydedildi!

Koronavirüs aşısı olmadığı için işten kovulmuştu! Mahkemeden emsal karar

Koronavirüs aşısı olmadığı için işten kovulmuştu! Mahkemeden emsal karar

Kastamonu'da köyde korkutan yangın: 7 ev küle döndü!

Kastamonu'da köyde korkutan yangın: 7 ev küle döndü!

İstanbul'da, bitişiğindeki temel kazısı sırasında hasar alan bina boşaltıldı!

Kazı sırasında hasar alan bina boşaltıldı!

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı!

Şanlıurfa'da feci kaza: 3 ölü, 11 yaralı!

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.