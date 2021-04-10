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  4. İşte çocuklar ve gençlerin sokak saatleri | 20 yaş altı kaça kadar dışarıda durabilir?

İşte çocuklar ve gençlerin sokak saatleri | 20 yaş altı kaça kadar dışarıda durabilir?

10.04.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni koronavirüs kısıtlamaları kapsamında 20 yaş altı için düşük ve orta risk grubunda bulunan kentlerde sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerde 65 yaş ve üzeri yaşlılar da 10.00-14.00 saatlerinde, 20 yaş altı çocuklar ve gençler de 14.00-18.00 saatlerinde dışarı çıkabiliyor.

İşte çocuklar ve gençlerin sokak saatleri | 20 yaş altı kaça kadar dışarıda durabilir?

Bakanlık tarafından yayınlanan genelgeye göre; 20 yaş altı ile 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağının devam ettiği kentlerde sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate çıkarıldı. Belirtilen saatlerin haricinde 20 yaş altı gençler ve çocuklar sokağa çıkamayacak.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar belli oldu. Buna göre, düşük ve orta risk grubunda bulunan kentlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan kentlerde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatlerinde, 20 yaş altı çocuklar ve gençler da 14.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

KIRMIZI KATEGORİ (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER)

Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum.

TURUNCU KATEGORİ (YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKİ İLLER)

Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Manisa, Denizli, Burdur, Bingöl, Ağrı, Kahramanmaraş, Tunceli, Kars, Kırşehir

SARI KATEGORİ (ORTA RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER)

Diyarbakır, Mardin, Uşak, Şanlıurfa, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Van, Hakkari

MAVİ KATEGORİ (DÜŞÜK RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER)

Şırnak


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İçişleri Bakanlığı

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