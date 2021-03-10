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İşte güncel koronavirüs risk haritası | İl il mavi, sarı, turuncu ve kırmızı şehirler

10.03.2021 13:44 | Son Güncelleme:
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İşte güncel koronavirüs risk haritası | İl il mavi, sarı, turuncu ve kırmızı şehirler

Pandemi sürecinin devam etmesiyle birlikte vatandaşlar güncel koronavirüs risk haritasını da araştırmaya devam ediyor. Her şehir, bulundurduğu vaka oranlarıa göre risk haritasında farklı bir renkte görülüyor. Peki farklı düzeylerde risk teşkil eden o iller hangileri? İşte güncel koronavirüs risk haritası ve il il mavi, sarı, turuncu ve kırmızı şehirler...

Devam eden pandemi süreciyle birlikte Türkiye güncel koronavirüs haritası da hemen her gün araştırılan ve merak edilen konuların başında geliyor. Her şehir içerdiği risk durumuna ve vaka sayılarına göre farklı bir renkte görünüyor. Uygulanan pek çok yasak da bu renkler ve risk durumları göz önüne alınarak uygulanıyor. Peki koronavirüs açısından yüksek riskli ve düşük riskli iller hangileri? Güncel koronavirüs risk haritası ve il il mavi, sarı, turuncu ve kırmızı şehirler...

GÜNCEL TÜRKİYE KORONAVİRÜS HARİTASI

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20-26 Şubat tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel koronavirüs risk haritasına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı şehirler yukarıda bulunan tablodaki gibi gözükmekte.

Temsil durumlarına göre;

Mavi renk: Düşük risk
Sarı renk: Orta risk
Turuncu renk: Yüksek risk
Kırmızı renk: Çok yüksek risk'i temsil etmekte.

YÜKSEK RİSKLİ VE DÜŞÜK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

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Düşük riskli iller

Risk haritasına göre Van, Ağrı, Iğdır, Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Hakkari düşük riskli yani mavi iller kategorisinde yer aldı.

Orta riskli iller

Ankara, Gaziantep, Hatay, Malatya, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars orta riskli yani sarı grupta yer aldı.

Yüksek riskli iller

İstanbul, İzmir, Yalova, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli,Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan yüksek riskli yani turuncu iller oldu.

Çok yüksek riskli iller

Trabzon, Rize, Osmaniye, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Adıyaman ve Gümüşhane ise çok yüksek riskli yani kırmızı renkli iller olarak belirlendi.

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