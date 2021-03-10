İşte güncel koronavirüs risk haritası | İl il mavi, sarı, turuncu ve kırmızı şehirler

Devam eden pandemi süreciyle birlikte Türkiye güncel koronavirüs haritası da hemen her gün araştırılan ve merak edilen konuların başında geliyor. Her şehir içerdiği risk durumuna ve vaka sayılarına göre farklı bir renkte görünüyor. Uygulanan pek çok yasak da bu renkler ve risk durumları göz önüne alınarak uygulanıyor. Peki koronavirüs açısından yüksek riskli ve düşük riskli iller hangileri? Güncel koronavirüs risk haritası ve il il mavi, sarı, turuncu ve kırmızı şehirler...
20-26 Şubat tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel koronavirüs risk haritasına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı şehirler yukarıda bulunan tablodaki gibi gözükmekte.
Temsil durumlarına göre;
Mavi renk: Düşük risk
Sarı renk: Orta risk
Turuncu renk: Yüksek risk
Kırmızı renk: Çok yüksek risk'i temsil etmekte.
Düşük riskli iller
Risk haritasına göre Van, Ağrı, Iğdır, Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Hakkari düşük riskli yani mavi iller kategorisinde yer aldı.
Orta riskli iller
Ankara, Gaziantep, Hatay, Malatya, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars orta riskli yani sarı grupta yer aldı.
Yüksek riskli iller
İstanbul, İzmir, Yalova, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli,Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan yüksek riskli yani turuncu iller oldu.
Çok yüksek riskli iller
Trabzon, Rize, Osmaniye, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Adıyaman ve Gümüşhane ise çok yüksek riskli yani kırmızı renkli iller olarak belirlendi.