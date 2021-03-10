İşte güncel koronavirüs risk haritası | İl il mavi, sarı, turuncu ve kırmızı şehirler

Devam eden pandemi süreciyle birlikte Türkiye güncel koronavirüs haritası da hemen her gün araştırılan ve merak edilen konuların başında geliyor. Her şehir içerdiği risk durumuna ve vaka sayılarına göre farklı bir renkte görünüyor. Uygulanan pek çok yasak da bu renkler ve risk durumları göz önüne alınarak uygulanıyor. Peki koronavirüs açısından yüksek riskli ve düşük riskli iller hangileri? Güncel koronavirüs risk haritası ve il il mavi, sarı, turuncu ve kırmızı şehirler...

GÜNCEL TÜRKİYE KORONAVİRÜS HARİTASI

20-26 Şubat tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel koronavirüs risk haritasına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı şehirler yukarıda bulunan tablodaki gibi gözükmekte.

Temsil durumlarına göre;

Mavi renk: Düşük risk

Sarı renk: Orta risk

Turuncu renk: Yüksek risk

Kırmızı renk: Çok yüksek risk'i temsil etmekte.

YÜKSEK RİSKLİ VE DÜŞÜK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Düşük riskli iller

Risk haritasına göre Van, Ağrı, Iğdır, Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Hakkari düşük riskli yani mavi iller kategorisinde yer aldı.