İşte Samsung'un ABD'deki en ucuz 5G telefonu

Samsung'un Galaxy A serisi birçok modelden oluşuyor. Şimdi ise şirket, bu aileye ABD'de Samsung Galaxy A13 5G'yi ekledi. Galaxy A13 5G'nin dikkat çeken yanı ise, Samsung'un ABD'deki en ucuz 5G telefonu olması.

SAMSUNG GALAXY A13 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

Galaxy A13 5G'nin özellikleri arasında 6.5 inç 90 Hz HD+ LCD ekran var. Telefonun kalbinde MediaTek Dimensity 700 işlemcisi yer alıyor. 64 GB depolama, 3,5 mm kulaklık girişi, yan çerçeveye yerleştirilmiş parmak izi tarayıcı, 5.000 mAh pil ve 15W hızlı şarj desteği telefonun diğer özellikleri arasında.

5 MP ön kameraya ev sahipliği yapan Galaxy A13 5G, arka kısmında 50 MP'lik ana kamera ile birlikte 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera taşıyor.

GALAXY A13 5G'NİN FİYATI

Samsung'un ABD'deki en ucuz 5G telefonu Galaxy A13 5G'nin fiyatı 249,99 dolar olarak belirlenmiş durumda.

