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  4. İşte sosyal medyanın öteki yüzü! Kusursuz olduklarını düşünüyoruz ama...

İşte sosyal medyanın öteki yüzü! Kusursuz olduklarını düşünüyoruz ama...

İLGİNÇ HABERLER  | 17.06.2020 16:36 | Son Güncelleme

Sosyal medyada kusursuz fizikleri, kıyafetleri ve bulundukları mekanlarla dikkatle takip ettiğimiz sosyal medya fenomenleri, gerçekte nasıl göründüklerini paylaştı. Bildiğimiz hallerinden çok farklı görünümlerle karşımıza çıkan sosyal medya ünlüleri, takipçilerini her paylaşımlarıyla şaşırtmayı başardı.

Amsterdam’da yaşayan Rianne Meijer, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların pek de gerçeği yansıtmadığını kanıtlamak için eğlenceli kareler çekiyor.

KUSURSUZ SANDIKLARIMIZ BAKIN NASIL GÖRÜNÜYORMUŞ

Meijer, kusursuz Instagram fotoğraflarını ve gerçek hayattaki halini içeren fotoğrafları birleştirip gözler önüne seriyor.

TEK TEK PAYLAŞTILAR

Peki bu girişim sonrası ortaya nasıl fotoğraflar çıkıyor dersiniz? İşte kusursuz olduğunu düşündüğümüz ünlü yüzlerin gerçek halleri...

TAKİPÇİLERİNDEN HİÇBİR ŞEY SAKLAMIYOR

Sosyal medyaya göz gezdirirken pek çoğumuz 'blogger'ların veya 'influencer'ların fotoğraflarına bakıp iç geçirmişizdir.
Ancak Instagram'ın, kusursuz ve bir o kadar da gerçeklikten, doğallıktan uzak fotoğraflarla dolu olduğunu hepimiz biliyoruz.
Sosyal medyada pek çok influencer veya blogger da, bu konuya parmak basmak ve Instagram fotoğraflarının gerçek olmadığını göstermek için paylaşımlar yapıyor.
Onlardan biri de yaşayan Rianne Meijer... Hollanda'nın Amsterdam kentinde yaşayan Rianne Meijer'ın Instagram fotoğraflarına bakan, onun kusursuz olduğunu düşünebilir.
Ancak Meijer'ın fotoğrafları, tamamen doğru açıyla ilgili. 628 bin takipçisi olan Meijer, sadece mükemmel olan fotoğrafları sosyal medyada paylaşmanın doğru olmadığına inanıyor.
Bu nedenle güzel fotoğrafların arka yüzlerini de sergilemekten çekinmiyor. Blogger'ın amacı ise hiçbir hayatın fotoğraflardaki gibi mükemmel olmadığını göstermek.
Meijer, "Umarım, kızlar harika fotoğrafları gördüğünde aslında insanların o kadar da mükemmel olmadığını hatırlar" sözleriyle takipçilerini yüreklendiriyor.
İşte sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların arka yüzü...

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