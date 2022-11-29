İşte Türkiye'nin en soğuk noktası! Arabalar buz tuttu nehirler dondu... Fotoğrafları gören üşüyor

Aralık ayına girilmesine kısa bir süre kala tüm yurt soğuk havanın etkisi altında. Bazı illerde soğuk hava yoğun bir şekilde kendini gösterirken daha sıcak olduğu bilinen bölgelerde de sıcaklık belirgin oranda düştü. Kötü hava koşullarının da etkili olduğu ve pek çok noktada şiddetli yağış uyarılarının yapıldığı yurtta, en soğuk nokta belli oldu. İşte o yer ve en soğuk noktadan manzaralar...

OTOMOBİL CAMLARI BUZ TUTTU

Dondurucu soğuğun etkisi olduğu Ardahan'da Göle ilçesi eksi 10 derece ile en soğuk yer oldu. Hava sıcaklığının gece eksi 6 ölçüldüğü kentte, otomobil camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu, nehirler de kısmen dondu.

Sürücüler, buz tutan araç camlarını temizleyip yola çıktı. Hava sıcaklığının eksi 10 derece ölçüldüğü Göle ilçesi yurdun en soğuk noktası oldu. (DHA)



