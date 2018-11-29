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İşte Xbox Live Gold Aralık oyunları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.11.2018 08:55 | Son Güncelleme

Xbox One sahiplerinin büyük bir merakla beklediği Xbox Live Gold Aralık oyunları nihayet açıklandı. İşte Aralık ayında Xbox Live Gold üyelerine ücretsiz olarak verilecek olan yapımlar.

İşte Xbox Live Gold Aralık oyunları

Bu nesilde işler Microsoft için pek de yolunda gitmedi. Sony PlayStation 4 ile açık ara bu neslin şampiyonu olmayı başardı. Xbox One ise net bir şekilde yanlış politikaların kurbanı oldu diyebiliriz.

Microsoft bu nesilde özel oyunlara yönelmek yerine, oyun satışını ortadan kaldırmak üzerine planlanmış servislere yoğunlaştı. Bu bağlamdaki en büyük adım Xbox Game Pass’ti. Microsoft oyuncuların her bir oyun için ayrı ücretler ödemeleri yerine, her ay belli bir ücret karşılığında 100’ün üzerinde oyunun kullanıma sunulduğu Game Pass’i kullanıma sundu. Fakat bu da Xbox One’a olan ilgiyi arttırmadı.

Microsoft’un Xbox Live Gold üyelerine aylık olarak dağıttığı ücretsiz oyunların da fazla ses getirmemesi, şirketin servis politikasını da bir anlamda çökertmiş oldu.

Nitelim önümüzdeki Aralık ayında dağıtılacak olan oyunlara baktığımızda da pek fazla bir şeyin değişmediğini görüyoruz.

Xbox Live Gold Aralık oyunları arasında öyle öne çıkan bir isim yer almıyor. Servise abone olan kullanıcılar önümüzdeki ay Q.U.B.E (1-31 Aralık), Never Alone (16 Aralık – 15 Ocak) oyunlarını ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecekler.

Ayrıca Xbox 360 için dağıtılacak olan Dragon Age 2 (1-15 Aralık) ve Mercenaries Playground of Destruction (16-32 Aralık) oyunları da geriye uyumluluk sayesinde Xbox One’da oynanabilecek.

Açık konuşmak gerekirse Xbox Live Gold Aralık oyunları, oyun severleri tatmin etmekten hayli uzak kalıyor diyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
Xbox oyun

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