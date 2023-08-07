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İstediği aracın fiyatı yüksek olunca... 'Hayalimdeki Mercedes'i alamadım ama kendim yaptım' Görenler bakın ne dedi

07.08.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Muhammed Emin Yılmaz, yıllardır hayal ettiği Mercedes arabayı alamayınca kendi demir doğrama atölyesinde 6 ay içinde kendi elektrikli aracını yaptı.

İstediği aracın fiyatı yüksek olunca... 'Hayalimdeki Mercedes'i alamadım ama kendim yaptım' Görenler bakın ne dedi

Yüksekova ilçesinde demir doğrama atölyesinde çalışan Muhammed Emin Yılmaz, satın aldığı malzemelerden elektrikle çalışan araç yaptı. Yüksekova ilçesindeki demir doğrama atölyesinde çalışan Muhammed Emin Yılmaz, almak istediği aracın fiyatı yüksek olunca getirdiği malzemelerden kendine araç yapmaya karar verdi. Atölyede 6 ay boyunca planlama yapan Yılmaz, satın aldığı malzemelerden yaptığı elektrikli aracını kullanmaya başladı.

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"HAYALİMDEKİ MERCEDES'İ ALAMADIM AMA KENDİM YAPTIM"

“Yıllardır hayal ettiğim ve alamadığım aracı kendim yaptım” diyen Muhammed Emin Yılmaz, “Aracım tam 45 kilometre üzerinde gidiyor. 30’a yakın hız yapıyor. Hiçbir proje ile değil kendimiz yaptık. Atölyemde üzerinde çalışarak Mercedes’e benzer aracımı yapmayı başardım. Çok güzel yaptık, aynı Mercedes. Hayalimdeki Mercedes’i alamadım, ama kendim yaptım. Eğer imkânlar verilse daha iyisi de yaparım. Bu aracı akşam şarja takacağım, gündüz rahat bir şekilde süreceğim. Şimdi aracım var, sürüyorum ve mutluyum” dedi.

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"GERÇEK ARACI ARATMIYOR"

Şehir merkezine gittiği sırada Muhammed Emin Yılmaz’ın yaptığı aracı gördüğünü ve hayran kaldığını belirten Ali Yiğit ise “Muhammed Emin Yılmaz kardeşimiz malum topladığı malzemelerle aynı Mercedes’e benzer araç yapmış. Kendisini tebrik ediyorum. Ben de yeni sürdüm, gayet güzel olmuş. Kendisine imkânlar verilse emin olun daha da güzel işler yapar. Sanırım bu ikinci yaptığı araç. Gerçek aracı aratmıyor, gayet güzel olmuş” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Hakkari araba

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