İşten çıkarılan kişi Kılıçdaroğlu'nu protesto etti! Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: "Namus sözünüze ne oldu?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükdere Demirtaş Ceyhun Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen Sarıyer Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun konuşması, Şişli Belediyesinden yaklaşık 6 ay önce işten çıkarıldığını belirten bir kişinin, "Yaşasın işçi direnişimiz." sloganı ile bölündü.

"İŞTEN ATILMANIN BİR GEREKÇESİ VARDIR"

Üzerinde "İşimi geri istiyorum" yazılı bir sendika önlüğü giyen işçiye karşılık veren Kılıçdaroğlu, "İşten atılmanın bir gerekçesi vardır. Hiçbir belediye başkanımız gerekçesiz bir kişiyi işten atmaz. Bu kadar açık ve net söylüyorum." ifadesini kullandı. (AA)

HAMZA DAĞ'DAN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Dağ paylaşımında "İstanbul, İzmir, Adana ve Antalya’da on binlerce işçi işten çıkarıldı. Hiçbir belediyede işçilerin ekmeğiyle oynanmayacağını taahhüt eden Sn. Kılıçdaroğlu, namus sözünüze ne oldu? Hizmet yok, laf çok. İcraat yok, YALAN çok." dedi.

