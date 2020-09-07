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İstenilen oluyor: Instagram hikayeleri Facebook'a taşınıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.09.2020 09:26 | Son Güncelleme

Instagram ve Facebook arasındaki ortak özellikler artıyor. Bu özelliklerden bir yenisi Instagram hikayeleri olacak. Facebook'un yeni kararıyla birlikte Instagram hikayeleri artık Facebook'ta da karşımıza çıkacak.

İstenilen oluyor: Instagram hikayeleri Facebook'a taşınıyor!

Facebook bünyesinde Instagram ve WhatsApp gibi iki büyük uygulamayı daha barındırıyor. Bu uygulamalar, özellikle Mark Zuckerberg'in isteğine bağlı olarak birbirleriyle bazı noktalarda kesişiyor. Buna Messenger Rooms ve WhatsApp bağlantısını örnek vermek mümkün. Bu bağlantı sayesinde WhatsApp'tan Facebook Rooms'a bağlanılabiliyor ve görüntülü görüşmeler gerçekleştirilebiliyor. Şimdi Facebook, Instagram ile arasındaki bağları daha da güçlendirmek istiyor. Bunun yolu da Facebook'a göre Instagram hikayelerinden geçiyor.

INSTAGRAM HİKAYELERİ FACEBOOK'A GELİYOR

Instagram hikayeleri, Facebook'a gelmek için hazırlanıyor. Buna göre, Instagram'da paylaşılan hikayeler Facebook'ta görüntülenebilecek. Instagram hikayeleri, Facebook'ta pembe ve turuncu arasında bir renkte görülecekken, Facebook hikayeleri mavi renkte olacak. Böylece hangi hikayenin, hangi platforma ait olduğuna dair ayrım yapılabilecek.

TEKRAR PAYLAŞMAYA GEREK KALMAYACAK

Facebook'un yeni özelliği, aktarılan bilgilere bakılırsa henüz test aşamasında. Test sürecinin bitmesinin ardından yeni özelliğin genel kullanıma sunulması bekleniyor. Böylece Facebook kullanıcıları, Instagram hikayelerini tekrar Facebook'ta paylaşmak zorunda kalmayacak. Aynı şey Instagram kullanıcıları için de geçerli tabii.

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