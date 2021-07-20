İstenmeyen tüylerden kurtuldunuz! Peki tıraş sonrasında oluşan tahriş için neler yapmanız gerekir?

Jilet ile tüy alma diğer yöntemlere göre en kolayı ve en çabuğudur. Ama maalesef kızarıklık ve tahrişe sebep olabilir. Sizler için tüyleri aldıktan sonra oluşan yanma hissini ortadan kaldırmak için doğal bir yöntem tavsiye ediyoruz.

Doğal yağlar yatıştırıcı özellikleri ile bilinirler. Zeytinyağı, çay ağacı yağı ve E vitamini yağı tahriş olmuş cildinizi onarmak için mükemmel çözümdür.İstediğiniz yağlardan birini seçip tahriş olmuş bölgeye pamuk yardımıyla günde iki kere uygulayın. Zeytinyağı gibi doğal bitki yağları cilde direk uygulanabilirken lavanta yağı, çay ağacı yağı gibi esansiyel yağların su ile karıştırılıp cilde uygulanması gerekir.

Beğendiğiniz bir yağ türü seçin (koku, kıvam vb.) ve pamuklu pedler kullanarak günde iki kez jilet yanıklarına uygulayın. Doğal bitki yağlarının (örneğin zeytinyağı) doğrudan tahriş olmuş cilt üzerinde kullanılabileceğini gibi uçucu yağların (lavanta yağı, çay ağacı yağı) su ile karıştırılması gerektiğini unutmayın. Uçucu yağlardan birini tercih edecekseniz; 4-5 damla uçucu yağ ve 2 yemek kaşığı su karışımı yeterli olur.



