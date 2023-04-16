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İstenmeyen tüylerden kurtulmanızı sağlayacak doğal çözüm! Lazer epilasyona gerek kalmadı

16.04.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde istenmeyen tüylerden kurtulmak için doğal çözümler aranıyor. Lazer epilasyon gitmek istemeyenler yüzdeki ve vücuttaki tüylerini gidermek için farklı çözümlere başvuruyor. Evde hazırlanan bazı kürler sayesinde kıl kökleri zayıflayarak kolayca dökülüyor ve yeniden oluşması bir hayli uzun sürüyor. Sürekli kullanımda ise kıl kökleri tamamen yok olabiliyor. İşte istenmeyen tüylerden kurtulmanızı sağlayacak doğal kürler...

İstenmeyen tüylerden kurtulmanızı sağlayacak doğal çözüm! Lazer epilasyona gerek kalmadı

Vücudumdaki ve yüzümdeki tüylerden kurtulmak istiyorum ama lazer epilasyona gitmek istemiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz! Rus kadınlarının da güzellik sırları arasında yer alan bazı kürler vücudunuzdaki kıl köklerini zaman içerisinde yok ediyor. Tüylerden kurtulmak ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak isteyenler aşağıdaki tüy dökücü kürleri deniyor.

İSTENMEYEN TÜYLERDEN KURTULMAK İÇİN

LİMON KÜRÜ

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İstenmeyen tüylere karşı en etkili yöntemlerin başında limon kürü gelmektedir. Limon ve tuz karışımı kıl köklerini zayıflatarak tüylerin azalmasına yardımcı olur. Bu kür, kıl köklerine nüfus eder ve kıl köklerinin zayıflamasını sağlar. Limon kürünü ağda yapıldıktan sonra 3-4 saat ağda yapılan bölgede bekletmelisiniz. Ancak kürü uygularken yanma hissetmeniz durumunda hemen yıkamalısınız.

Limon kürü için bir adet limon suyunun içine 2 çay kaşığı tuz ilave edin ve iyice karıştırın. Ağda yaptıktan sonra bir pamuk yardımıyla ağda yapılan bölgelere sürünüz. Etkili sonuç almak için bu işlemi her ağda sonrasında düzenli olarak uygulamalısınız. Herhangi bir yanma hissetmezseniz bacaklarda yaklaşık 2 saat bekletebilirsiniz. Ancak kürü yüzünüze uygulayacaksanız 15 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır.

SOĞAN KÜRÜ

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İstenmeyen tüylere karşı etkili olan yöntemlerden bir diğeri de soğan kürüdür. Tüy köklerinin zayıflamasına yardımcı olan soğan kürü, tüylerin uzun süre çıkmasını engeller. Kür için bir adet soğanı rendeleyerek suyunu çıkarın. Elde ettiğiniz soğan suyunu ağda yaptıktan sonra bölgeye iyice yediriniz. Soğan kürünü her ağda işleminden sonra uygulayabilirsiniz. Soğan suyunu ağda yaptığınız bölgeye uyguladıktan sonra 1 saat bekletin. Düzenli olarak uygulamanız durumunda daha etkili sonuçlar alabilirsiniz. Soğan kürü tüy köklerinin zayıflamasına yardımcı olur ve tüylerin daha uzun sürede çıkmasına yol açar.

ZERDEÇAL KÜRÜ

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Yüzde oluşan istenmeyen tüylerden kurtulmak için 2 malzemeyle hazırlanan bu etkili karışımla doğru sonuçlar alabilirsiniz. Yapılışı şu şekildedir; Toz zerdeçalı bir kaseye alın, içine 2 yemek kaşığı kadar süt ilave edin ve karıştırın. Karışım macun kıvamına gelmeli. Macun kıvamına gelen doğal tüy dökücüyü uygulamak istediğiniz bölgeye güzelce sürün. 30 dakika kadar bekletin. Haftada 3-4 kez yaptığınızda etkisini göreceksiniz.

KAHVE VE KARBONAT KÜRÜ

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Türk kahvesi ve karbonat, tüy dökücü özellikleriyle bilinen iki doğal malzemedir. Türk kahvesi, kafein içerir ve cilt hücrelerini uyararak tüylerin azaltılmasına yardımcı olur. Karbonat ise, ciltteki ölü hücreleri temizler ve cildin daha pürüzsüz görünmesini sağlar. Bu iki malzemeyi bir araya getirerek hazırlayacağınız karışım, tüylerin azaltılmasına ve cildin daha temiz ve pürüzsüz görünmesine yardımcı olabilir.


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