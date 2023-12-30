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    4. İster spor ister şık giyinmeyi seviyor olun, bu çantalarla her zaman çok havalı görüneceksiniz!

    İster spor ister şık giyinmeyi seviyor olun, bu çantalarla her zaman çok havalı görüneceksiniz!

    25.12.2023 23:09 | Son Güncelleme:
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    İster spor giyinmeyi tercih edelim ister şık kombinleri sevelim çantalar sadece eşyalarımızı taşıyan araçlar değil kişisel stilimizi ve yaşam tarzımızı yansıtan ve tamamlayan önemli aksesuarların başında geliyor. Biz de spor ya da şık giyinmeyi seven herkesin kalbini çalacak çantalardan bir derleme yaptık. Hem şıklığıyla göz kamaştıran hem de günlük ihtiyaçlarınıza pratik çözümler sunan farklı model, renk ve tasarımlarıyla birbirinden şahane 10 farklı çanta modeline gelin daha yakından bakalım!

    İster spor ister şık giyinmeyi seviyor olun, bu çantalarla her zaman çok havalı görüneceksiniz!

    Çantalar artık sadece eşyalarımızı taşıyan araçlar değil tarzımızın en çarpıcı ifadesi, kombinlerimizin vazgeçilmez tamamlayıcıları. Stil sahibi olmanın, kişisel ifademizi yansıtmanın en etkili yollarından biri de tarzınızı gösteren çantayı seçmekten geçiyor. Günlük hayatta stilinizi yansıtan ve aynı zamanda pratik kullanım sunan çantalar arıyorsanız sskılı modelinden elde taşınan tasarımlara, sarıdan siyaha sizin için özenle seçtiğimiz şıklığı ve fonksiyonelliği bir araya getiren bu çantalara bir göz atabilirsiniz. İşte, tarzınızı zirveye taşımayı sağlayacak 10 çanta modeli:

    1. Çok satanlarda ilk sırada: United Colors of Benetton Kıvrılabilir Çanta Kadın

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    Kıvrılabilir tasarımı sayesinde seyahatlerde ve spontane planlarda pratik bir çözüm sunan Benetton marka çanta kullanım kolaylığı arayanları da cezbetmeye yetecek bir model. Şıklığı ve fonksiyonelliği bir araya getiren çanta farklı kombinlere kolaylıkla uyum sağlayabilen siyah ve fuşya renk seçenekleriyle tarzınızı yansıtmanın mükemmel bir yolunu sunuyor. Büzgü ve çıt çıt kapatma türüne sahip çantanın dışı ve astarı polyester malzemeden yapılma. Makinede hassas yıkama yapılabilen çanta, içinde küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz fermuarlı bir bölüme de sahip.

    Kullanıcı yorumları

    • “Rengi, kalitesi, kumaşı muazzam. Aşık oldum.”

    • “İsterseniz küçülüyor, içten ayarlanıyor, bayıldım.”
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    2. Zamansız bir aksesuar: Tommy Hilfiger Poppy Omuz Çantası

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    Tommy Hilfiger'in imzasını taşıyan bu çanta sade tasarımıyla hem günlük kullanımınızda hem de özel günlerde şıklığınızla öne çıkmanıza yardımcı oluyor. Bej ve siyah renk seçeneğiyle ister arkadaşlarınızla buluşurken isterseniz de bir partiye katılırken yapacağınız her tarz kombine uyum sağlayan modelinin yanında el ve omuz çantası olmak üzere farklı şekillerde de kullanım imkanı sunuyor. Geri dönüştürülmüş polyamid ile polyesterden ve poliüretan malzemeden üretilen çanta fermuar ile kapanıyor.

    Kullanıcı yorumları

    • “Çok güzel ve sevimli ve çok geniş.”

    • “Çok güzel.”
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    3. Gündelik tarzın vazgeçilmez eşlikçisi: DeFacto Sırt Çantası

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    Özellikle de spor giyim tarzına uyum sağlayan bu çanta, dayanıklı malzemesi ve işlevsel tasarımıyla öne çıkıyor. Günlük koşuşturmacanızda gittiğiniz her yerde olmazsa olmaz eşyalarınızı yanınızda taşımanıza yardım edecek mükemmel bir arkadaş olacak. Bej ve gri renk alternatifleri bulunan ve ana kumaş içeriği polyester olan DeFacto marka sırt çantası 11 x 26 x 43 boyutlara sahip. Kolay onarılabilen kumaş yapısının yanında ayarlanabilir omuz askılarına sahip çanta geniş fermuar kapamalı iç hacmiyle de dikkat çekiyor.

    Kullanıcı yorumları

    • “Fiyatına göre güzel çanta.”
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    4. Zarif tasarım: Pierre Cardin Kanvas Çanta

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    Nude, defne yeşili, lavanta, mavi ,mercan ve siyah renk seçenekleri bulunan Pierre Cardin marka kanvas çanta, tasarımında yer alan omuz askı sayesinde hem el hem de omuz çantası formunda kullanılabiliyor. Genişliği 42 cm, yüksekliği 35 cm ve derinliği 11 cm olan kanvas çanta çıtçıtlı kapama özelliğine sahip. Kullanışlı cep detayları ve dayanıklı malzemesiyle öne çıkan çantanın içerisinde bir adet fermuarlı laptop gözü ve bir adet fermuarsız iç cebi bulunuyor. İç malzemesi pamuk karışımı materyalden üretilen çantanın dış malzemesi sentetikten oluşuyor.

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    5. Kullanım rahatlığı: Eastpak Springer Bel Çantası

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    Farklı tarzlara hitap eden siyahtan maviye, griden askeri yeşil desene kadar 8 renk seçeneği bulunan Eastpak çantanın ana bölmesi eşyalarınızın güvende olmasını sağlayan fermuarlı kapatma türüne sahip. Bel kayışı sayesinde vücudunuza göre rahatlıkla ayarlanabilen Eastpak Springer Bel Çantasının güneş gözlüğünüzden anahtarlarınıza, pasaportunuzdan telefonunuza kadar birçok önemli eşyanızı yanınızda taşımanızı sağlayan geniş bir iç hacmi bulunuyor. Özellikle aktif yaşam tarzına sahip olanların çok hoşuna gidecek bir model olan Eastpak marka bel çantasının ergonomik tasarımı hem günlük gezmelerde hem de seyahatlerde elinizin hemen altında olmasını istediğiniz eşyalarınızı kolaylıkla taşımanızı sağlıyor.

    Kullanıcı yorumları

    • “Yaz aylarında sırt çantası yerine kullanmak için aldım. İçine powerbank, kablo, güneş gözlüğü (kutusuyla beraber), sakız, anahtar ve cüzdan rahatça sığıyor. Yeterince büyük.”

    • “Süper ürün, kendim 30 yıldır bu ürünü kullanıyorum ve 10 üzerinden 10. Herkese tavsiye ederim. Saygılar, esen kalın.”
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    6. Kombinlerinizi tamamlayan: Koton Deri Görünümlü El ve Omuz Çantası

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    Sezonun iddialı çanta modelleri arasında yer alan Koton çanta şıklığı ve zarifliği bir arada sunuyor. Pvc, polyester ve poliüretandan üretilen Koton markasını bu modeli çift askılı tasarımıyla da işlevsel bir kullanım sunuyor. Tote tipi beyaz renkli omuz çanta ikili ana bölmeye ve çıt çıtlı kapatma türüne sahip. Geniş iç hacmi ve zarif tasarımıyla kafeye giderken yaptığınız kombinlerin yanında deri görünümlü oluşu sayesinde ofis şıklığınızı da tamamlayan bir modele sahip.

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    7. Dinamik tasarım: Puma Fundamentals Sports Bag S Spor Çantası

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    Puma’nın Fundamentals model spor çantasının pembe- bordo, lacivert-gri, açık gri-koyu gri ve siyah olmak üzere 4 farklı renk alternatifi mevcut. İki yönlü fermuara sahip ana bölmesi bulunan spor çantasının önde fermuarlı cebi, bir yanında fermuarlı yan bölmesi ve diğer yanında file yan cebi bulunuyor. Dolgulu birleştirilebilir ve ayarlanabilir omuz askısına sahip çantanın yüksekliği 45 cm, genişliği 26 cm ve çapı 24 cm. En az %20 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen Fundamentals model çanta geleneksel boyama işlemine kıyasla daha az su, enerji kullanımı ve dolayısıyla daha az CO2 emisyonu sağlayan Dope Dye işlemiyle üretiliyor.

    Kullanıcı yorumları

    • “Gerçekten işlevsel, büyük değil kesinlikle ama küçük de değil. Tişört, şort, ayakkabı, terlik, 2 matara, 2 havlu, 2 çorap, bere, gözlük kabı ve birkaç parça daha ufak ıvır zıvır tam sığıyor. Hızlı kargo için Kolaygelsin'e çok teşekkürler.”

    • “Spor salonu ve günlük kullanım için çok ideal bir boyutta. Kalitesi de gayet iyi. Alacaklara tavsiye ederim.”
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    8. Yanınızdan ayıramayacağınız: Calvin Klein Elevated Soft Mini Omuz Çantası

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    Siyah ve sonbahar yaprağı rengine sahip Calvin Klein marka Elevated Soft Mini model omuz çantasının dış yüzeyi %51 oranında geri dönüştürülmüş polyester ve %49 oranında su bazlı poliüretandan üretiliyor. Yumuşak napa suni deriye sahip çantanın ayarlanabilir omuz askısının yüksekliği 54 - 60 cm. Astarı geri dönüşümlü logo jakarlı olan çanta küçük eşyalarınızı kolaylıkla bulmanızı sağlayan iç yan ceplere sahip. Yüksekliği 11,5 cm, uzunluğu 14 cm ve genişliği 8 cm olan Elevated Soft Mini model çanta her türlü etkinlik ve aktivitede kombininizi tamamlayacak şık bir aksesuar.

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    9. İçi dışından daha büyük: Adidas Günlük Tote Çanta

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    %100 geri dönüştürülmüş polyesterden üretilen wonder orchid renk Adidas marka çanta hem spor hem de günlük şıklığınızı renklendirecek bir model. İster spor salonuna ya da yogaya ister yüzmeye giderken isterseniz de hafta sonu piknik yapmak için olsun Adidas’ın bu tote tarzındaki çantası her türlü ihtiyacınızı karşılayan bir tasarıma sahip. 30,25 litrelik hacme sahip çanta 18,5 cm x 46 cm x 38 cm boyutlarıyla bilgisayarınızın ve çeşitli evraklarınızın da kolaylıkla sığacağı ideal büyüklükte. Fermuarlı geniş ana bölmesi, çok sayıda fermuarlı ve file cepleri ile eşyalarınızı düzenli tutan çanta uzun taşıma kollarıyla da rahatlık sunuyor.

    Kullanıcı yorumları

    • “Çok hafif bir çanta. İçinde 2 adet file, 1 adet fermuarlı göz var ve bunlar yeterince geniş. İçine zarf dosya çok rahat sığıyor, okula giderken kullanmaya uygun.”

    • “Rengi, kumaş kalitesi güzel. Kullanışlı ve şık bir çanta.”
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    10. Minimalist olanlar: U.S. POLO ASSN. Çapraz Çanta

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    Büyük çantalar takmayı sevmeyenlerin hoşuna gidecek bir tasarıma sahip olan U.S. POLO ASSN. markasının bu modeli sarı rengiyle enerjinizi yükselten bir çanta . Polivinil klorür, polyester, poliüretan malzemeden yapılan çantanın dışında ve içinde cep bölmesi bulunmuyor. Ön kısmında markanın logosunu barındıran çanta telefon, anahtar, pasaport, cüzdan ve ulaşım, alışveriş kartları gibi gezerken ya da seyahat ederken her an yanınızda bulunması gereken eşyalarınızı rahatlıkla taşıyabileceğiniz bir boyutta. Fermuar kapama türüne sahip olan sarı çanta omuza takılan bir tasarıma sahip. Uzunluğu 130 cm olan ayarlanabilir omuz askısı bulunan çantanın yüksekliği 18 cm, eni 10 cm ve tabanı 5 cm.

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