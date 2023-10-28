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İstiklal Caddesi'ndeki Türk bayraklarına çirkin saldırı! Devlet büyüklerine hakaret etti, yanına gelen kişi de onu savundu

28.10.2023 15:13 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde Ü. B. (33) önce Türk bayrağına çirkin bir saldırı gerçekleştirdi. Sonra gözaltına alındığı sırada devlet büyüklerine hakaret ve küfür yağdırdı. O anlarda çevredeki vatandaşlardan biri Ü. B.'ye tepki gösterirken G. Ö. ise (44) Ü. B.'yi savunup memurların üzerine yürüdü. Ü. B'nin cadde üzerindeki bayraklardan birini devirdiği an da kameraya yansıdı.

Olay, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstiklal Caddesi üzerinde bir şahıs bayrakları devirerek üstüne bastı.

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YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Olayı gören bir vatandaş şahsa tepki gösterirken konuya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan kontrolde olayı Ü.B. (33) isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı.

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GÖZALTINA ALINIRKEN DEVLET BÜYÜKLERİNE AĞIR LAFLAR

Ü. B. gözaltına alındığı sırada devlet büyüklerine hitaben küfür ve hakarette bulundu. Bu sırada olay yerine gelen G.Ö. (44) isimli şahıs yakalanan şahsı savunarak görevlilere engel olmaya çalıştı. Memurların üzerine yürüyerek saldırıda bulunan G.Ö. isimli şahıs da gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Konu ile ilgili yakalanan her iki şüpheli şahıs da "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama, Devlet Büyüklerine Hakaret" suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstiklal Caddesi Türk bayrağı

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