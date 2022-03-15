İstinaf, yerel mahkemenin kararını bozdu! Adnan Oktar ile ilgili yeni gelişme

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İSTİNAF) 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 215 sanığa beraatten 9 bin 803'er yıl hapse kadar değişen oranlarda verdiği kararı inceledi.

Daire, yerel mahkemenin açılmamış davalar hakkında hüküm kurduğunu ve bu hükmün de hukuka aykırılık hallerinden kabul edildiğini kararında kaydetti. Daire, nitelikli dolandırıcılık suçlarından açılan davada soruşturması devam eden bir kısım etkin pişmanlık gösteren sanıkların bu dava ile birleştirilerek görülmesinde zorunluluk bulunduğu gözetilmeden karar oluşturulduğunu incelemesinde ifade etti.

MAĞDURLARIN YOKLUĞUNDA DAVAYA DEVAM EDİLDİ

Bazı müştekilerin duruşmaya davet edilerek şikayetlerinin sorulması gerektiğini belirten Daire, yerel mahkemenin mağdurların yokluğunda davaya devam edilerek hüküm kurduğunu vurguladı. İstinaf, aynı suçun müşterek faili olduğu iddiasıyla dava açılan ve İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldüğü anlaşılan dosyanın birlikte görülmesinde zorunluluk bulunduğunun da gözetilmediğini kararında belirtti.

KARAR USULDEN BOZULDU

Bazı sanıklar hakkında uzlaşma prosedürü uygulanmadan karar verildiği kaydedilirken örgüt üyeliği, örgüt yöneticiliği, siyasi ve askeri casusluk, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, FETÖ örgütüne yardım gibi diğer suçlar yönünden eksik kovuşturma ile hatalı değerlendirme sonucu hüküm kurulması nedeniyle verilen kararı usulden bozdu.

ADNAN OKTAR İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME

İstinaf, bozma kararıyla birlikte tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak 68 sanığın tahliyesine karar verdi. İstinaf Adnan Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy'un aralarında bulunduğu 16 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstinaf, dosyayı usulü eksikliklerin giderilmesi için yeniden İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Kaynak: AA

