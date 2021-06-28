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İsveç Başbakanı Stefan Löfven görevinden istifa etti

28.06.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'te Başbakan Stefan Löfven, 21 Haziran'da parlamentoda güvenoyu alamadığını belirterek istifa ettiğini açıkladı.

Löfven, düzenlediği basın toplantısında, istifa ettiğini duyurarak meclis başkanın kendisini görevlendirmesi durumunda yeniden hükümet kurmaya talip olduğunu söyledi.

"ERKEN SEÇİME GİTMEK İYİ BİR SEÇENEK DEĞİL"

Löfven, "Yeni tip koronavirüs döneminde erken seçime gitmek ileriye dönük olarak iyi bir seçenek değil. Tekrar hükümeti kurmaya adayım." ifadelerini kullandı.

Parlamentoda, göçmen karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisinin 21 Haziran'da sunduğu gensoru önergesi sonucu Löfven hükümeti güvenoyu alamamıştı.

Güven oylaması, yeni inşa edilen evlerin kiralarının ev sahiplerinin istediği oranda yükseltilebilmesinin önünü açan tartışmalı yasa tasarısı sonrasında parlamentonun gündemine gelmişti.

Löfven'in istifasının ardından Meclis Başkanı Andreas Norlen'in hükümet kurma görevi için siyasi partilerle gelecek haftadan itibaren görüşme yapması bekleniyor.

Kaynak: AA

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İsveç
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