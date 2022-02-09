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İsveç bütün koronavirüs kısıtlamalarını kaldırdı

09.02.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç, koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamaları bugün itibarıyla sona erdirdi. İsveç Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Karin Tegmark Wisell, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, yüksek maliyet nedeniyle ücretsiz Covid-19 testi uygulamasının da sonlandırıldığını duyurdu.

İsveç bütün koronavirüs kısıtlamalarını kaldırdı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında kısıtlamalara dair ülkelerden farklı haberler de gelmeye devam ediyor. İsveç'te koronavirüs salgının önüne geçilmesi amacıyla uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı.

TESTLER DE KALDIRILDI

İsveç Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Karin Tegmark Wisell, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, yüksek maliyet nedeniyle ücretsiz Covid-19 testi uygulamasının da sonlandırıldığını duyurdu. Wisell, "Covid-19 testlerinin maliyeti haftalık 55 milyon dolar, aylık ise 220 milyon dolar. Bu nedenle korona virüs testlerini sonlandırdık" ifadelerini kullandı.

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Alınan yeni karar kapsamında bugünden itibaren yalnızca sağlık ve yaşlı bakım evi çalışanları ile savunmasız durumda olan kişiler belirti gösteriyorsa ücretsiz PCR testi yaptırabilecek. Kendi isteği ile yurt dışına dışına çıkmak isteyenlerin Covid-19 test ücretleri devlet ve sigortalar tarafından karşılanmayacak. Ülkeye girişte istenen dijital seyahat kartı, test, aşı belgesi kuralları da sona erdi. Ayrıca toplu etkinliklerde ve restoranlarda kişi sınırına yönelik kısıtlamalar ile barlar ve lokantalar için uygulanan saat kısıtlaması da son buldu.

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NÜFUSUN YÜZDE 72.8'İ TAM AŞILI

Toplam 2 milyon 354 bin 455 koronavirüs vakasının tespit edildiği ülkede 16 bin 207 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 11 milyon nüfuslu İsveç'te nüfusun yüzde 72.8'si ise korona virüse karşı tamamen aşılandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İsveç
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