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İsveç Parlamentosunda kritik terör yasası onaylandı! 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek

16.11.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç Parlamentosunda "terörle mücadele yasa tasarısı" onaylandı. Parlamentoda yapılan oylamada, 270 milletvekili "evet" oyu verdi. Kritik yasa 1 Ocak 2023'ye yürürlüğe girecek.

İsveç Parlamentosunda kritik terör yasası onaylandı! 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek

Parlamentoda yapılan oylamada, 270 milletvekili "evet" oyu verirken, 37 milletvekili de "aleyhte" oy kullandı. Sol Parti ve Yeşiller Partisi'nin karşı çıktığı anayasa değişikliğine 42 kişi de katılmadı.

Anayasa değişikliğinde, teröre bulaşan grupların örgütlenme özgürlüğü ve gösteri izni sınırlanırken, buna yönelik yeni yasaların çıkarılmasının önünün açılacağı belirtildi.

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Değişiklikte, İsveç'in başka bir devlet veya uluslararası kuruluşla ilişkisine zarar veren bilgiler yayımlayanların da İsveç İstihbarat Kurumunca 4 yıl hapis cezası şüphesiyle soruşturulabileceği ifade edildi.

AA-20221116-29456845-29456844-ISVEC_PARLAMENTOSUNDA_TERORLE_MUCADELE_YASA_TASARISI_ONAYLANDI

İsveç medyasına açıklamada bulunan uzmanlar, yeni anayasa değişikliğiyle terör örgütü PKK/YPG üyelerine yönelik cezai takibatın kolaylaşmasının önünün açıldığı yorumunda bulundu.

Anayasa değişikliği, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek. (AA)

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