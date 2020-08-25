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İsveç’te 'Arap Partisi' kuruldu

DÜNYA HABERLERİ  | 25.08.2020 14:52 | Son Güncelleme

Arap kökenli nüfusun artışına sahne olan İsveç’te “Arap Partisi” adıyla yeni bir parti kuruldu.

İsveç’te 'Arap Partisi' kuruldu

Sputnik’in haberine göre Arap nüfusu ve onların haklarını temsil etmeyi hedefleyen parti, bununla birlikte entegrasyon mesajı veriyor ve niyetlerinin İsveç’i “Araplaştırmak” olmadığını ifade ediyor.

İnternet sitelerinde, entegrasyonu kolaylaştırma ve birlik olmayı teşvik etme amacını taşıdıklarını belirten siyasi hareket, “partinin adının yalnızca Arap değerlerini savunacakları ya da İsveç’i Araplaştıracakları gibi bir kafa karışıklığına yol açmaması gerektiği” izahında bulunuyor.

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Parti, tam aksine, bugün birçok kişinin tecrübe ettiği dışlanma, gelecek kaygısı, bölünme ve topluluk bilinci eksikliği gibi meseleleri ele alma sorumluluğu üstlendiklerini belirtiyor.

Kendilerini “belli başlı kapitalist unsurları barındıran sosyalist eğilim” içinde tanımlayan parti, dini açıdan da bağımsız olduklarının altını çiziyor. Haberde bu noktanın, partinin temsilinde dini simgelerin ya da kıyafetlerin kullanılmasına izin verilmeyeceği anlamına geldiği ifade ediliyor.

Parti internet sitesine göre üyelerde anne ya da babadan en az birinin kökeninin Arap olması şartı aranırken, İsveç’te lise ya da üniversite eğitimi alma ve son 5 yılda poliste hiçbir kaydının olmaması da koşullar arasında bulunuyor.

Haberde ayrıca, son yıllarda artan göç ve yeni gelenler arasındaki yüksek doğum oranları sonucu İsveç halkı arasında yabancı kökenlilerin sayısının yükselişe geçtiği, hatta bu kesimin nüfusun 4’te birine karşılık geldiği ifade ediliyor.

Diğer taraftan İsveç’te 2010’ların başlarında Arapça konuşan kişi sayısının 155 bini bulduğu belirtilirken, son zamanlarda Ortadoğu’dan 163 bin sığınmacının kabulü ve 2015’te Kuzey Afrika’dan göç akışı sırasında bu rakamların çok daha arttığı belirtiliyor. Sonuç olarak Arapçanın İsveç’te en çok konuşulan dil olarak Finceyi geride bıraktığı tahmin ediliyor.

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