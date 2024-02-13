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  4. İsveç’teki su parkı adeta bomba gibi patladı

İsveç’teki su parkı adeta bomba gibi patladı

kadir.gunduz kadir.gunduz
13.02.2024 10:03 | Son Güncelleme:
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İsveç’in Gothenburg kentinde yapımı devam eden bir su parkında yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, olayda yaralanma yaşanmadı.

İsveç’in Gothenburg kentinde bir lunaparka inşa edilen su parkında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında parkta ziyaretçi bulunmadığı ve yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Binanın dışındaki su kaydırağında başlayan yangın, kısa süre tüm binayı sardı. Yangın sırasında art arda patlamalar meydana gelirken, gökyüzüne yükselen siyah duman bulutu kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

Alevlerin hızla yayılması nedeniyle parkın çevresindeki otel ve ofisler tahliye edildi. Kurtarma hizmetleri sözcüsü Klas Lüppert, “İnşaatta çok fazla plastik malzeme var. Bu nedenle dumanı solumak sağlıklı değil” dedi. Bölgede halk sağlığı uyarısı yayınlanırken halka, kapalı alanlara girip tüm pencere ve kapıları kapatmaları çağrısı yapıldı.

Gothenburg'un en popüler turistik mekanlarından biri olan Liseberg lunaparkında yer alan ve bin 750 kişilik kapasitesi bulunan Oceana su parkının bahar mevsiminde açılması planlanıyordu.

Şehir merkezinde 1923 yılında açılan Liseberg lunaparkı, her yıl yaklaşık 3 milyon ziyaretçisi ağırlıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İsveç su parkı
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