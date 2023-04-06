İsveç'ten tepki çeken karar: Terör şüphelisinin Türkiye'ye iadesi reddedildi!

İsveç'te hükümetin, Türkiye tarafından istenen terör zanlısının iadesine ilişkin talebi reddeden Yüksek Mahkemenin kararını onayladığı bildirildi.
İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberinde, 50 yaşındaki terör şüphelisinin, İsveç vatandaşlığı bulunması dolayısıyla hükümetin, Yüksek Mahkemenin kararını onayladığı kaydedildi.
Kararın, hafta içinde yapılan Kabine Toplantısı'nda alındığı belirtildi.
Türkiye tarafından aranan söz konusu firari zanlının iadesine ilişkin talep, 20 Kasım 2022'de, Yüksek Mahkemece reddedilmişti. (AA)