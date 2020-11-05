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İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'den Trump'a: Sakinleş

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2020 23:24 | Son Güncelleme

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi adayı Donald Trump’ın “Sayımı durdurun” çağrısına “Sakinleş Donald” paylaşımında bulundu.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'den Trump'a: Sakinleş

ABD'nin 46. başkanını belirleyecek 59. başkanlık seçimleri tüm dünya tarafından büyük bir merakla izleniyor. Herkes oy sayımının bitmesini ve başkanlık yarışında ipi göğüsleyecek adayın kim olacağını öğrenmek için adeta saatleri sayıyor.

"SAKİNLEŞ DONALD"

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ise, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi adayı Donald Trump "sakin ol" çağrısında bulundu. Thunberg, yaptığı paylaşımda “Çok saçma, Donald öfke problemi üzerinde çalışmalı. Sakinleş Donald” dedi.

greta

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