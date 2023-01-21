HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İsveçli kadının İstanbul'daki ünlü otelde sır ölümü! En son internet şifresini istemişti…

İsveçli kadının İstanbul'daki ünlü otelde sır ölümü! En son internet şifresini istemişti…

21.01.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’daki ünlü otelde dehşete düşüren bir olay yaşandı. İsveç vatandaşı Yasmine Mejri, ölü olarak bulundu. Otelin otopark girişinde ölü olarak bulunan kadının son olarak lobiye inip internetin şifresini istediğini söyleyen otel görevlileri de büyük şok yaşadıklarını belirtti.

İsveçli kadının İstanbul'daki ünlü otelde sır ölümü! En son internet şifresini istemişti…

Kağıthane'de bulunan ünlü bir otelde kalan İsveç vatandaşı Yasmine Mejri, ölü bulundu. Kadının düşerek öldüğü öne sürülürken ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İfadesi alınan otel çalışanlarından resepsiyon müdürü K.Y, "Yakınına ulaşmak amacıyla internetimizi kullanmak istediğini belirterek Wi-Fi ağımızın şifresini talep etti. Şifreyi aldıktan sonra lobi kısmına yönelen kadını otel giriş çıkışlarının yoğun olması sebebiyle tekrar görmedim" dedi.

Otel görevlisi Ö.B. ise "Mal kabul bölümüne giden alanda bir kişinin yerde olduğu gördüm. Kendisini tam yerdeyken gördüm. Düşüş anını görmedim" diye konuştu.
Olay 17 Ocak saat 18.30 sıralarında Kağıthane'de bulunan ünlü bir otelde meydana geldi. İddiaya göre İsveç vatandaşı Yasmine Mejri, tatil için Türkiye'de 5 yıldızlı oteli tercih etti. Mejri otele giriş yaptıktan sonra, otel çalışanına ailesine ulaşmak için internete bağlanmak istediğini söyledi. Bir süre lobide bekleyen genç kadın daha sonra odasına çıktı. Mejri, otelin otopark giriş çıkışında ölü bulundu. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri otel ve çevresinde inceleme yaptı. Kadının cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili otel çalışanlarının ifadesi alındı. Kadının ölümünde intihar ihtimali üzerinde durulurken polis kayıtlarına 'şüpheli ölüm' olarak geçen olayla ilgili inceleme sürüyor.

"BENİMLE İNGİLİZCE KONUŞTU, Wİ-Fİ ŞİFRESİ İSTEDİ"

Olayla ilgili ifadesine başvurulan resepsiyon müdürü olarak görev yapan K.Y, "Saat 17.45 sıralarında içeriye yabancı uyruklu kadın geldi ve yakınına ulaşmak amacıyla internetimizi kullanmak istediğini belirterek Wi-Fi ağımızın şifresini talep etti. Kadın benimle İngilizce konuştu. Normal şartlarda misafirlerimiz ile Wi-Fi şifresi paylaştığımız için kendisi ile internet şifresini paylaştım. Akabinde ise şifreyi aldıktan sonra oturma alanlarının bulunduğu lobi kısmına yönelen şahsı otel giriş çıkışlarının yoğun olması sebebiyle tekrar görmedim" dedi.

2

"YERDE BİR ŞAHSIN OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Otelin risk önleme departmanında görev yapan Ö.B ise "Saat 18:30 sıralarında bir kadının otelin yan tarafında bulunan mal kabul bölümüne giden alanda yerde yattığını gördüm. Kendisini tam yerde iken gördüm. Düşüş anını görmedim. Akabinde ise kadının yanına yerde yüz üstü yatarken gördüm, yerde kan bulunmaktaydı. Devamında ise 112'yi arayarak olay yerine polis ekiplerini ve ambulans çağırdım ve otel görevlilerine bilgi verdim. Olay yerine gelen sağlık ekipleri öldüğünü söylediler" diye konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar Kış-23' operasyonu başlatıldıŞırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar Kış-23' operasyonu başlatıldı
Tartışma yaratan kareyle ilgili dikkat çeken yorumTartışma yaratan kareyle ilgili dikkat çeken yorum
MHP'den gündem yaratacak Bülent Arınç tepkisi! "Binbir surat, pişkin, yüzsüz..."MHP'den gündem yaratacak Bülent Arınç tepkisi! "Binbir surat, pişkin, yüzsüz..."
Anahtar Kelimeler:
İstanbul İsveç turist otel

En Çok Okunan Haberler

Ehliyetsiz genç tıra çarptı! Arkadaşının cansız bedeni ile yola devam etti

Ehliyetsiz genç tıra çarptı! Arkadaşının cansız bedeni ile yola devam etti

Özel okullardaki ‘gizli zam’ iddiası velileri isyan ettirdi! Daha önce bedavaydı şimdi 12 bin TL istiyorlar…

Özel okullardaki ‘gizli zam’ iddiası velileri isyan ettirdi! Daha önce bedavaydı şimdi 12 bin TL istiyorlar…

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan küresel mali kriz uyarısı! 'Doların rezerv para birimi rolünü kesinlikle baltalayacaktır'

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan küresel mali kriz uyarısı! 'Doların rezerv para birimi rolünü kesinlikle baltalayacaktır'

Kar sevinci! "Beklediğimiz yağışa kavuştuk"

Kar sevinci! "Beklediğimiz yağışa kavuştuk"

Gece yarısı indirim izdihamı! Polis bölgenin elektriğini kesti

Gece yarısı indirim izdihamı! Polis bölgenin elektriğini kesti

WhatsApp hesabı çalındı, hayatı kabusa döndü

WhatsApp hesabı çalındı, hayatı kabusa döndü

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.