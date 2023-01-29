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İsveçli yetkiliden itiraf gibi açıklama! "Organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor"

29.01.2023 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO'ya üyelik süreci, ırkçı saldırılar ve terör örgütü PKK'nın skandal eylemleriyle anılan İsveç'te, NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström itiraf gibi bir açıklamada bulundu. Stenström, "İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor." ifadelerini kullandı.

İsveçli yetkiliden itiraf gibi açıklama! "Organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor"

İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström, terör örgütü PKK/YPG'nin ülkedeki durumuna ilişkin, "İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor. Finlandiya'dan farklı olarak İsveç'te PKK'nın daha fazla finans kaynağı var." dedi.

İsveç devlet radyosu SR'ye açıklamalarda bulunan Stenström, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO üyeliği konulu üçlü mekanizma toplantısının yeniden başlaması için gelecek hafta Türkiye ile temasa geçmeyi düşündüğünü söyledi.

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Stenström, "Şu anda faydalı ve güven içeren bir görüşme olmayacağı için bir araya gelip görüşmeler yapmak anlamsız olur ve bir ihtimal süreci daha da zora sokar. Fakat, yüz yüze toplantıların devam etmesi için Türkiye tarafı ile gelecek hafta erken bir tarihte temasa geçmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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"KUR'AN'I KERİM YAKMAK BÜTÜN BİR DİNİ RENCİDE ETMİŞTİR"

İsveç ve Finlandiya ile yapılan Daimi Ortak Mekanizma toplantılarının ertelenmesine ilişkin Stenström, "Yapılan yasal olmasına rağmen, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an'ı Kerim yakmak bütün bir dini rencide etmiştir. NATO görüşmeleri için bu hiç olumlu değil, bu üzücü bir durum ve buna yönelik görüşlerimizi aktardık." diye konuştu.

Terör örgütü PKK/YPG hakkında da açıklamalarda bulunan Stenström, Türkiye'nin Finlandiya'dan daha fazla İsveç'e dikkat kesilmesinin nedeni olarak terör örgütü PKK/YPG'nin İsveç'teki para kaynağının daha fazla olmasına dikkati çekti.

Stenström, "İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor. Finlandiya'dan farklı olarak İsveç'te PKK'nın daha fazla finans kaynağı var." dedi. (AA)

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