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İsveç'te 130 gün sonra hükümet kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 13:59 | Son Güncelleme

Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümeti parlamentodan güvenoyu aldı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'te, 9 Eylül'de yapılan seçimlerin ardından geçen 130 gün sonra koalisyon hükümeti kuruldu.

Ülkede 9 Eylül'de yapılan genel ve yerel seçimler sonrası başlayan hükümet krizi çözüldü.

Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisi'nin kurduğu koalisyon hükümeti, parlamentoda güvenoyu aldı.

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve İsveç Başbakanı Stefan Löfven, 2014'den beri iktidardaki kırmızı-yeşil koalisyon hükümetinin bir dört yıl daha ülkeyi en iyi şekilde yöneteceğini söyledi.

İsveç'te 9 Eylül 2018'de yapılan seçim sonuçlarına göre, sol blok 144, sağ blok 143 sandalye kazanmış ve aşırı sağ ise 62 vekil çıkarmıştı.

Seçimlerin ardından yapılan hükümet kurma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

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