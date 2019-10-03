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İsveç’te belediye meclis üyesinin insan kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.10.2019 23:13 | Son Güncelleme

İsveç’in Ljunby Belediyesinde meclis üyesi olan bir kişinin insan kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı.İsveç basınında yer alan haberlere göre, İsveç’in güney şehirlerinden Ljunby Belediyesinde meclis üyesi olan Rashid Alasaad’ın insan kaçakçılığı yaptığının ortaya çıktığı kaydedildi.

İsveç’in Ljunby Belediyesinde meclis üyesi olan bir kişinin insan kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı.
İsveç basınında yer alan haberlere göre, İsveç’in güney şehirlerinden Ljunby Belediyesinde meclis üyesi olan Rashid Alasaad’ın insan kaçakçılığı yaptığının ortaya çıktığı kaydedildi. Alasaad’ın mültecilerin İsveç’e gelmesini sağladığı, bu kapsamda çocuklardan 2 bin euro, yetişkinlerden 3 bin euro aldığı aktarıldı.
Olayı ortaya çıkaran Expressen Gazetesi, Alasaad’ın Yunanistan’dan İsveç’e insan kaçakçılığı yaparak para kazandığını yazdı. Alasaad’ın daha önce oturma izni almış olan mültecilerin pasaportlarını ödünç alarak bu işi yaptığı belirlendi.
Olayın basına yansımasından sonra, Alasaad’ın tüm politik görevlerini bırakmak zorunda kaldığı belirtildi.

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