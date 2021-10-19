İsviçre'de "aşı sertifikası zorunluluğu" tartışması! Referanduma gidiyorlar

Swissinfo.ch sitesinde yer alan haberde, 19 Mart'ta yasalaşan ve 13 Haziran'da referandumla kabul edilen Kovid-19 tedbirlerinden "aşı sertifikası zorunluluğunun" iptali için referandum komitelerine 74 bin 469 imza gönderildiği ve halk oylaması şartının oluştuğu belirtildi.

28 KASIM'DA REFERANDUMA GİDİYORLAR

Buna göre ülke, iç mekanlarda aşı sertifikası gösterme zorunluluğunun iptalini oylamak üzere 28 Kasım'da referanduma gidecek.

Bu oylamayla İsviçre, demokrasi tarihinde ilk defa, yasalaşan bir kanuna dair 6 aydan az bir sürede iki defa referandum yapacak.

YÜZDE 60.2 OYLA KABUL EDİLMİŞTİ

Aralarında aşı sertifikası zorunluluğunun da bulunduğu Kovid-19 tedbirleri yasası, 13 Haziran'daki referandumda, yüzde 60,2 oyla kabul edilmişti.

Yasa uyarınca 13 Eylül'den itibaren restoran, kafe, sinema ve spor salonu gibi mekanlara aşı sertifikası olmadan giriş yasaklanmıştı.

Aşı sertifikası karşıtları, "anti demokratik" olarak niteledikleri bu uygulamanın, aşı yaptırmamış kişilere karşı toplumda ayrımcılığa sebep olduğunu öne sürüyor.

Bugüne kadar 856 bin 955 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı İsviçre'de virüs nedeniyle 11 bin 174 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

