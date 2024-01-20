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  4. İtalya Başbakanı Meloni Kapalıçarşı'yı ziyaret etti! İlber Ortaylı eşlik etti

İtalya Başbakanı Meloni Kapalıçarşı'yı ziyaret etti! İlber Ortaylı eşlik etti

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
20.01.2024 19:18 | Son Güncelleme:
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Türkiye'ye gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kapalıçarşı'yı ziyaret etti. Meloni tadına baktığı Türk tatlılarına bayıldı, kuyumcuları ve halıcıları gezdi. Meloni'ye ziyaretinde ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da eşlik etti.

İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgie Meloni resmi ziyaret için geldiği İstanbul'da soluğu Kapalıçarşı’da aldı. Meloni, Kapalıçarşı’ya yaptığı ziyarette halıcıları ve kuyumcuları dolaştı.

TÜRK KAHVESİ İKRAM EDİLDİ

Kapalıçarşı Derneği yetkilileri ile de görüşen Meloni, tarihi bir restoranda ise yemek yedi. Kendisine ikram edilen sütlaç, kazandibi ve ayva tatlısının tadına bakan Başbakan, tatlılara bayıldığını söyledi. Başbakan Meloni’ye Türk kahvesi ve çay da ikram edildi.

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ERDOĞAN KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Meloni'yi Vahdettin Köşkü'ndeki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

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