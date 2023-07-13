HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya bu karar sonrası ayağa kalktı! Taciz davasında yargıçtan '10 saniye kuralı'...

İtalya bu karar sonrası ayağa kalktı! Taciz davasında yargıçtan '10 saniye kuralı'...

13.07.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da bir lise öğrencisi 17 yaşındaki öğrenci tacize uğradı. 66 yaşındaki lise bakıcısının öğrenciyi taciz ettiği ortaya çıkan olay mahkemeye taşındı. Hakim tacizin 'yeterince uzun sürmediğine' karar verdi. Olay sonrası İtalya'da tepkiler çığ gibi büyürken, sosyal medyada konuyla alakalı binlerce paylaşımda bulunuldu. İşte haberin bütün detayları!

İtalya bu karar sonrası ayağa kalktı! Taciz davasında yargıçtan '10 saniye kuralı'...

İtalya'nın Roma kentinde 17 yaşındaki bir lise öğrencisi merdivenden çıkıyordu. O sırada bir kargaşa ortaya çıktı ve pantolonunun düştüğünü fark etti. Lise öğrencisi o sırada 66 yaşındaki Antonio Avola isimli lise bakıcısının iç çamaşarına eliyle dokunduğunu hissetti...

KÜSTAH TEPKİ: 'BİLİYORSUN ŞAKA...'

2022 yılının nisan ayında meydana gelen olayın hemen akabinde Avola, 17 yaşındaki lise öğrencisine dönerek 'seni seviyorum, şaka yaptığımı biliyorsun' dediği iddia edildi.

Tacize uğrayan lise öğrencisi bakıcı Avola'yı polise ihbar etti.

BBC gazetesinin haberine göre, Avola öğrenciye izinsiz el yordamıyla dokunduğunu kabul etti, ancak bunun bir şaka olduğunu ifade etti.

qq

SAVCI ÜÇ BUÇUK YIL HAPİS İSTEMİŞTİ, BERAAT ETTİ...

Roma'da bir savcı olayla ilgili Avola'ya üç buçuk yıl hapis cezası istedi. Fakat bu hafta Avola, cinsel saldırı suçlamalarından beraat etti.

Yargıçlar yaşanan olayın 10 saniyeden az sürdüğü için 'suç teşkil etmediğine' karar verdi.

ww

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Kararın ardından İtalya resmen ayağa kalktı. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken konuyla alakalı binlerce paylaşımda bulunuldu.

Tacize uğrayan lise öğrencisi şoke eden kararın ardından, bu tür saldırılara maruz kalan kadınların, yargıçların bu tarz kararları yüzünden yaşadıkları taciz olayını dillendirmekten çekineceklerini düşündüğünü ifade etti.

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'ndan 2016 ila 2021 yılları arasında alınan son rakamlara göre İtalya'da tacize uğrayan kadınların yüzde 70'inin olayı bildirmediği biliniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkutan sözler: 'Bu bir çıkmaz sokak. 3. Dünya Savaşı...'Korkutan sözler: 'Bu bir çıkmaz sokak. 3. Dünya Savaşı...'
Anahtar Kelimeler:
İtalya taciz

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dili bir anda yeşil renge döndü ve tüylenmeye başladı

Dili bir anda yeşil renge döndü ve tüylenmeye başladı

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Yoldan geçenlere rastgele laf attı! “Nasıl oluyormuş beyler?”

Yoldan geçenlere rastgele laf attı! “Nasıl oluyormuş beyler?”

Önce çığlık çığlığa kaçtılar! Sonra telefona sarılıp çektiler

Önce çığlık çığlığa kaçtılar! Sonra telefona sarılıp çektiler

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.