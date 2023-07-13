İtalya bu karar sonrası ayağa kalktı! Taciz davasında yargıçtan '10 saniye kuralı'...

İtalya'nın Roma kentinde 17 yaşındaki bir lise öğrencisi merdivenden çıkıyordu. O sırada bir kargaşa ortaya çıktı ve pantolonunun düştüğünü fark etti. Lise öğrencisi o sırada 66 yaşındaki Antonio Avola isimli lise bakıcısının iç çamaşarına eliyle dokunduğunu hissetti...

KÜSTAH TEPKİ: 'BİLİYORSUN ŞAKA...'

2022 yılının nisan ayında meydana gelen olayın hemen akabinde Avola, 17 yaşındaki lise öğrencisine dönerek 'seni seviyorum, şaka yaptığımı biliyorsun' dediği iddia edildi.

Tacize uğrayan lise öğrencisi bakıcı Avola'yı polise ihbar etti.

BBC gazetesinin haberine göre, Avola öğrenciye izinsiz el yordamıyla dokunduğunu kabul etti, ancak bunun bir şaka olduğunu ifade etti.

SAVCI ÜÇ BUÇUK YIL HAPİS İSTEMİŞTİ, BERAAT ETTİ...

Roma'da bir savcı olayla ilgili Avola'ya üç buçuk yıl hapis cezası istedi. Fakat bu hafta Avola, cinsel saldırı suçlamalarından beraat etti.

Yargıçlar yaşanan olayın 10 saniyeden az sürdüğü için 'suç teşkil etmediğine' karar verdi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Kararın ardından İtalya resmen ayağa kalktı. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken konuyla alakalı binlerce paylaşımda bulunuldu.

Tacize uğrayan lise öğrencisi şoke eden kararın ardından, bu tür saldırılara maruz kalan kadınların, yargıçların bu tarz kararları yüzünden yaşadıkları taciz olayını dillendirmekten çekineceklerini düşündüğünü ifade etti.

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'ndan 2016 ila 2021 yılları arasında alınan son rakamlara göre İtalya'da tacize uğrayan kadınların yüzde 70'inin olayı bildirmediği biliniyor.

