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İtalya'da 15 katlı binada yangın

30.08.2021 02:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde, içinde ailelerin yaşadığı 15 katlı binada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Basın mensuplarına açıklama yapan Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, "Şu anda herhangi bir ölüm ya da yaralı bildirimimiz yok." ifadesini kullandı.

İtalya'da 15 katlı binada yangın

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano kent merkezinin güneyindeki Via Antonini Caddesi'nde, yaklaşık 70 ailenin yaşadığı 15 katlı apartmanda yangın çıkması üzerine, binadakiler hızla tahliye edildi.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İtalyan itfaiyesinin binadaki yangını söndürme çalışmaları devam ederken, apartmanın olduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

İncelemelerde bulunmak üzere olay yerine gelen Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şu anda herhangi bir ölüm ya da yaralı bildirimimiz yok." ifadesini kullandı.

Bina sakinlerinin, itfaiye ekipleri tarafından kapı kapı dolaşılarak tahliye edildiğini aktaran Sala, 20 kişinin dışarı çıkarıldığını kaydetti.

İtalyan ANSA ajansına konuşan, binada kalan bir görgü tanığı da duman kokusunu alır almaz kendilerini dışarıya attıklarını söyledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın İtalya
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