HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya'da koronovirüsten hayatını kaybeden vatandaşlar için bayraklar yarıya indirildi

İtalya'da koronovirüsten hayatını kaybeden vatandaşlar için bayraklar yarıya indirildi

DÜNYA HABERLERİ  | 31.03.2020 20:32 | Son Güncelleme

İtalya, koronavirüs salgını nedeni ile hayatını kaybeden vatandaşları için yas tutarken, bayraklar yarıya indirildi.

İtalya'da koronovirüsten hayatını kaybeden vatandaşlar için bayraklar yarıya indirildi

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor.

Avrupa’da koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunan İtalya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 428’e ulaştı. İtalya, koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden vatandaşlarını anmak için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirirken, bayraklar yarıya indirildi.

İtalyan Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen anma törenlerinde tüm devlet kurumlarında saat 12.00’de bayraklar yarıya indirilirken, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İtalya Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale ve Başbakanlık Binası Palazzo Chigi’nin yanı sıra Vatikan da bayraklarını yarıya indirerek anmaya katıldı.

Türkiye Roma Başkonsolosluğu da anma kapsamında konsolosluk binasındaki bayrağı yarıya indirdi.

İtalya, dünyada koronavirüse bağlı ölümlerin en fazla olduğu ülke konumunda bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKarantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!Karantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!
İtalya'da can kaybı 12 bin 428'e yükseldiİtalya'da can kaybı 12 bin 428'e yükseldi
Mide kanaması belirtileri nelerdir? Dışkınızın rengine dikkat!Mide kanaması belirtileri nelerdir? Dışkınızın rengine dikkat!
Anahtar Kelimeler:
İtalya koronavirüs YAŞ

En Çok Okunan Haberler

Diyanet'ten cenaze namazı ve defin işlemleri açıklaması

Diyanet'ten cenaze namazı ve defin işlemleri açıklaması

Türk bilim insanı açıkladı: Koronavirüse karşı etkili olacak

Türk bilim insanı açıkladı: Koronavirüse karşı etkili olacak

Kalça yanıtı: Aynaya bakınca ben de...

Kalça yanıtı: Aynaya bakınca ben de...

Merkez Bankası'ndan yeni tedbirler

Merkez Bankası'ndan yeni tedbirler

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

İnfaz düzenlemesi Meclis'te

İnfaz düzenlemesi Meclis'te

İlginizi Çekebilir

Tecavüzden hapis yatan yapımcıya bir şok daha! Karantinaya alındı

Tecavüzden hapis yatan yapımcıya bir şok daha! Karantinaya alındı

Virüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyor

Virüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

Spor hocası korona hastası anlattı: Ciğere inerse...

Spor hocası korona hastası anlattı: Ciğere inerse...

Diğer Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi

Fransa'da ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi

ABD’den uyarı: Saldırılara karşılık vereceğiz

ABD’den uyarı: Saldırılara karşılık vereceğiz

Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı

Dünya genelinde can kaybı 40 bini aştı

İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi

İtalya'da can kaybı 12 bin 428'e yükseldi

ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu artıyor

ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu artıyor

Almanya’da bir günde 128 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Almanya’da bir günde 128 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.