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İtalya'da Mario Draghi yeni hükümeti kurdu

13.02.2021 02:35 | Son Güncelleme:
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İtalya'da Mario Draghi yeni hükümeti kurdu

İtalya'da haftalardır süren siyasi krizde sona gelindi. "Süper Mario" olarak anılan Eski Avrupa Merkez Bankası başkanı Mario Draghi hükümetinde yer alacak bakanları açıkladı. Draghi hükümeti bugün yemin ederek göreve başlayacak.

İtalya'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Mario Draghi, 67. hükümette yer alacak bakanları açıkladı.

Ülkede Giuseppe Conte'nin liderlik ettiği koalisyon hükümetinin ocak ayında bozulmasıyla başlayan hükümet krizinde 67. hükümetin resmen kurulmasıyla sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından hükümeti kurma görevi verilen eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, siyasi partiler, sendikalar ve iş dünyasıyla yaklaşık 10 gün süren istişarelerin ardından bu akşam Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'ye giderek geniş katılımlı bakanlar kurulu listesini sundu.

Mattarella'nın kabinede yer alacak isimleri onaylamasının ardından Draghi, 23 kişilik kabine listesini açıkladı.

Buna göre Draghi'nin kabinesinde parlamentoda kendisine destek vereceğini açıklayan 5 Yıldız Hareketi'nden (M5S) 4, Demokratik Parti’den (PD) 3, Lig Partisi'nden (Lega) 3, Forza Italia'dan (FI) 3, Italia Viva'dan (Iv) 1, Özgürler ve Eşitler'den (LeU) 1 bakan olmak üzere toplam 15 siyasi bakan ile 8 teknokrat bakan görev yapacak. Kabinede 8 kadın bakan yer alacak.

  1. Conte Hükümeti'nde dışişleri bakanı olarak görev yapan Luigi Di Maio, Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Kültür Bakanı Dario Franceschini, Draghi Hükümeti'nde de yerlerini korudu.

Draghi, Ekonomi Bakanlığına basında kendisine "sadık" olarak nitelenen İtalya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Daniele Franco'yu, Ekonomik Kalkınma Bakanlığına ise aşırı sağcı Lig Partisi’nin "2 numarası" Giancarlo Giorgetti'yi getirdi.

Mario Draghi, Tarım Bakanlığına M5S’in önemli isimlerinden Stefano Patuanelli'yi, Çalışma Bakanlığına PD’nin ağır toplarından Andrea Orlando'yu, Kamu Yönetimi Bakanlığına da FI Partisi'nin önemli isimlerinden Renato Brunetta'yı atadı.

Draghi, kabinesinde bazı yeni teknokrat isimlere yer verirken Adalet Bakanlığına eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Marta Cartabia'yı, Eğitim Bakanlığına Patrizio Bianchi'yi, Ulaştırma Bakanlığına Enrico Giovannini'yi, yeni oluşturulan Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Bakanlığına da Vittorio Colao'yu getirdi.

Başbakan Draghi ve kabinesindeki bakanlar, bugün cumhurbaşkanlığında yemin ederek görevlerine başlayacak. Draghi Hükümeti, gelecek hafta içinde parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanat Temsilciler Meclisi'nde güvenoyu arayacak.

Draghi Hükümeti'nin, parlamentoda kendisini destekleyen siyasi partilerin sandalye sayısı itibarıyla zorlanmadan güvenoyu alarak resmen göreve başlaması bekleniyor.

Draghi liderliğindeki hükümetin önceliğinde 93 binden fazla kişinin öldüğü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele, aşılama çalışmalarının hızlandırılması ile Avrupa Birliği'nden gelecek 209 milyar avroluk kurtarma fonunun ülke içindeki kullanımına yönelik programın belirlenmesi gibi konular yer alacak.

İTALYA'DA 2. CONTE HÜKÜMETİ'NDEN DRAGHİ HÜKÜMETİ'NE GİDEN DÜREÇ

M5S, PD ve LeU'nun üçlü koalisyon olarak 5 Eylül 2019'da başladığı, PD'nin bölünüp içinden Iv'nin çıkmasıyla dörtlü koalisyona dönüşen "2. Conte Hükümeti", 13 Ocak'ta Iv'nin hükümetten ayrılmasıyla krize girmişti.

Giuseppe Conte'nin 26 Ocak'ta başbakanlıktan istifası ile derinleşen hükümet krizinde koalisyon ortakları arasında uzlaşı sağlama çabalarından sonuç alınamamıştı.

Cumhurbaşkanı Mattarella, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, salgın döneminde erken seçime gitmenin ve sonrasındaki hükümet kurma çalışmalarının ülkeye olumsuz etkilerinin olacağını belirterek, yüksek profilli bir hükümetin kurulması gerektiğini ifade etmiş ve Draghi'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. (AA)

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