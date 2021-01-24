HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 299 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 299 kişi hayatını kaybetti

24.01.2021 19:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 299 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 299 artarak 85 bin 461 oldu.

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 11 bin 629 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 466 bin 813'e çıktı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı da düne göre 444 artarak 499 bin 278 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 299 artarak 85 bin 461'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 10 bin 885 artışla 1 milyon 882 bin 74'e çıktı.

Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede, bugün son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 370 bin 449 oldu.

Diğer yandan, ülkede salgının merkez üslerinden Lombardiya'da virüs bulaşma katsayısı Rt endeksinin düşmesi sebebiyle daha sıkı tedbirlerin uygulandığı kırmızı bölge statüsünden çıkarılarak bir altına, turuncu kategoriye alındı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdiGelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdi
Biden-Rusya arasında ilk kriz: Moskova, ABD'yi suçladıBiden-Rusya arasında ilk kriz: Moskova, ABD'yi suçladı
Yasin suresinin anlamı ve faziletiYasin suresinin anlamı ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Yarın Türkiye'de olacak! Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Yarın Türkiye'de olacak! Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Küvet sahnesi sosyal medyayı salladı

Küvet sahnesi sosyal medyayı salladı

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Diğer Haberler

Hollanda'da sokağa çıkma yasağına karşı eylemlerde, Covid-19 test merkezi ateşe verildi

Covid-19 test merkezi ateşe verildi

AB Konseyi Başkanı, aşı teslimatındaki gecikmeler nedeniyle ilaç firmalarını uyardı

Aşı teslimatındaki gecikmeler nedeniyle ilaç firmalarına uyarı

Biden-Rusya arasında ilk kriz: Moskova, ABD'yi suçladı

Biden-Rusya arasında ilk kriz: Moskova, ABD'yi suçladı

182 metrelik dev elektrik santrali bacası 4 saniyede böyle yıkıldı

182 metrelik dev baca 4 saniyede böyle yıkıldı

Restoranda kahvaltı yapan müşteri 148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

Koronavirüs aşısı kriz çıkardı! İspanya Genelkurmay Başkanı istifa etti

Ülkede aşı krizi! Genelkurmay Başkanı istifa etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.