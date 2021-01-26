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İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 541 kişi hayatını kaybetti

26.01.2021 20:40 | Son Güncelleme:
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İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 541 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 541 artarak, 86 bin 422 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 10 bin 593 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 4,1 oldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 485 bin 956'ya ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 482 bin 417'ye geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 541 artarak, 86 bin 422'ye yükseldi.

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İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 256 artarak, 1 milyon 917 bin 117'ye ulaştı.

Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bugün son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 490 bin 821 oldu. Bunların 195 bin 350'sinin ikinci dozu aldığı bilgisi paylaşıldı. (AA)

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