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İtalya'daki Etna Yanardağı bir kez daha faaliyete geçti

18.02.2021 14:50 | Son Güncelleme:
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İtalya'daki Etna Yanardağı bir kez daha faaliyete geçti

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağ Etna, gece saatlerinde bir kez daha güçlü şekilde lav püskürttü.

Sicilya Adası'nda 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda ocak ayından sonra ilk kez 16 Şubat günü gözlenen volkanik faaliyet bu gece saatlerinde yeniden başladı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, yanardağın güneydoğu kraterindeki patlamalar neticesinde dağın eteklerinde 600 ile 700 metreyi bulan lav akışı meydana geldi. Lav akışının, Katanya kenti ve çevresinden de görüldüğü belirtildi.

Dağın lav püskürtmesi sebebiyle çevredeki Zafferana, Fleri, Acireale köyleri üzerinde kül yağmuru oluştu.

Dağdaki volkanik faaliyetin sabah erken saatlerde sakinlediği ifade edildi.

Bu arada, dağdaki patlamalar sebebiyle bölgede küçük çaplı volkanik depremlerin de kaydedildiği belirtildi.

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