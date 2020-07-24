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İtalya'dan 2 AB ülkesine karantina şartı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.07.2020 21:37 | Son Güncelleme

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, iki Avrupa Birliği (AB) ülkesi Romanya ve Bulgaristan'dan İtalya'ya gelenlere 14 günlük karantina uygulaması şartını öngören kararname çıkarttı.

İtalya'dan 2 AB ülkesine karantina şartı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Speranza'nın son 14 gün içinde Romanya ve Bulgaristan'dan İtalya'ya gelenlere yönelik 14 günlük karantina gerektiren yeni kararnameyi imzaladığı belirtildi.

İtalya, halihazırda AB ve Schengen Bölgesi dışındaki ülkelerden gelenlerden, İtalya'ya girişlerinde kendilerinden 14 günlük karantina uygulamasını istiyor.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, başkent Roma’nın içinde bulunduğu Lazio Bölgesi’nde Romanya’dan gelen 2 hasta bakıcıda Kovid-19'a rastlandığı bildirildi. Ülkede son bir haftadır 250’nin üzerinde seyretmeye başlayan günlük vaka artışına, dışarıdan gelenlerin de etkisi olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, Kovid-19 pandemisinden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya’da ölü sayısı 5 artarak 35 bin 97 oldu. Ülke genelinde son 24 saatte 252 yeni vaka kaydedildi.

Bu arada İtalya, ay başında, Ermenistan, Bahreyn, Bangladeş, Brezilya, Bosna Hersek, Şili, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Moldova, Umman, Panama, Peru, Dominik Cumhuriyeti, Sırbistan, Kosova ve Karadağ olmak üzere 16 ülkeye Kovid-19 nedeniyle karşılıklı giriş-çıkış ve transit geçiş de dahil olmak üzere seyahat yasağı getirmişti. (AA)


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