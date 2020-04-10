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  4. İtalya ekrana kilitlendi! Başbakan Conte açıkladı: Sokağa çıkma yasağı uzatıldı

İtalya ekrana kilitlendi! Başbakan Conte açıkladı: Sokağa çıkma yasağı uzatıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.04.2020 23:06 | Son Güncelleme

İtalya’da koronavirüs salgını nedeni ile ilan edilen sokağa çıkma yasağı 3 Mayıs’a kadar uzatıldı.

İtalya ekrana kilitlendi! Başbakan Conte açıkladı: Sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ederken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ülkede 13 Nisan’da sona ermesi beklenen sokağa çıkma yasağını 3 Mayıs’a kadar uzattığını ilan etti.

İtalya, Avrupa’da korona virüs salgını nedeni ile sokağa çıkma yasağı ilan eden ilk ülke olurken, aynı zamanda koronavirüs salgını nedeni ile en fazla ölümün olduğu ülke konumunda bulunuyor. İtalya’da 9 Mart’tan bu yana halkın gıda ve medikal ihtiyaçlar dışında sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

CAN KAYBI 18 BİN 849'A YÜKSELDİ

İtalya’da toplam koronavirüs vakası 147 bin 577’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 bin 849’a ulaştı.

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