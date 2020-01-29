HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İtalya, Libya'daki ateşkes ihlallerinden endişeli

İtalya, Libya'daki ateşkes ihlallerinden endişeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 00:04 | Son Güncelleme

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Alman ve Avusturyalı mevkidaşlarıyla Libya ile ilgili telefon görüşmesi yaptı

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun, Libya'daki ateşkes ihlallerinden derin endişe duyduğu belirtildi.

Di Maio, Twitter'daki hesabından Libya etiketiyle yaptığı paylaşımda, Alman mevkidaşı Heiko Maas ve Avusturyalı mevkidaşı Alexander Schallenberg ile görüştüğünü belirterek, "Berlin Konferansı'ndan sonra Avrupa Birliği (AB) çerçevesinde yapılacak eylemleri ve silah ambargosunu temin edebilecek girişimleri ele aldık. Özellikle AB'de birleşik ve bütün olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Di Maio'nun, Alman ve Avusturyalı mevkidaşlarına, Libya'daki ateşkes ihlallerinden duyduğu derin endişeyi aktardığı ve İtalya'nın, tarafları, karma askeri komitenin bir sonraki toplantısından başlayarak ateşkes ve diyaloğa geri dönmesi için teşvik etme hususundaki azami taahhüdünü yinelediği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?
Ağız kokusuna ne iyi gelir? Evde çözüm yöntemleriAğız kokusuna ne iyi gelir? Evde çözüm yöntemleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio Libya

En Çok Okunan Haberler

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutluk’ta 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Arnavutluk’ta 4,9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kars Sarıkamış’ta 3.6 büyüklüğünde deprem! (AFAD -Kandilli son depremler)

Kars Sarıkamış’ta 3.6 büyüklüğünde deprem!

Meksika'da askeri araç devrildi: 5 ölü, 28 yaralı

Meksika'da askeri araç devrildi: 5 ölü, 28 yaralı

Emine Erdoğan Senegal’de rehabilitasyon merkezinin açılışını yaptı

Emine Erdoğan Senegal’de rehabilitasyon merkezinin açılışında

Karabük'te Mehmetçik depremzedeler için 129 bin TL topladı

Mehmetçik depremzedeler için 129 bin TL topladı

Son dakika! Manisa'da 4.7 büyüklüğünde deprem! (AFAD -Kandilli son depremler)

Manisa'da 4.7 büyüklüğünde deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.