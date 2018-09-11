İtalya'da Gineli çocuğa ırkçı saldırı

İtalya'nın Brindisi kentinde Gineli bir çocuk ırkçı saldırıya uğradı.
İtalyan ANSA Ajansının haberine göre, pazar akşamı bir grup İtalyan akranının bulunduğu yere bisikletiyle giden 17 yaşındaki Gineli çocuk, bir kıza selam verdi.
Bunun üzerine Gineli çocuk, aynı yaşlardaki çocukların ırkçı hakaretlerine, ardından da yumruk ve tekmeli saldırısına uğradı.
Olaya şahit olan bir kişi, saldırganları kovaladı.
Saldırının sosyal medyada yayılmasıyla yerel politikacılar olayı kınaydı, Gineli çocuk için dayanışma mesajları paylaştı.
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