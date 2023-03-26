İttifak kararına Erbakan ailesinden itiraz geldi! O espri MKYK'ya damgasını vurdu: "Gidin evde anlaşın gelin"

Geçtiğimiz cuma 14 Mayıs seçimleri için ittifak protokolünün teslim edilmesine yalnızca 1 saat AK Parti'nin YRP'yi Cumhur İttifakı bünyesine katma çabaları sonuç verdi. Ancak, YRP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal'ın anlattığına göre, Erbakan ailesinden ittifaka katılma kararına itiraz geldi. Necmettin Erbakan'ın kızı Elif Erbakan ile eşi Mehmet Altınöz'ün fikir ayrılığı üzerine Aydal'dan espri gecikmedi.

"ÇOK NET CÜMLELERLE CUMHUR İTTİFAKI'NA KARŞI OLDUĞUNU İFADE ETTİ"

Prof. Dr. Doğan Aydal, Tele1'de konuk olduğu programda partinin ittifaka katılma sürecinde yaşananların perde arkasını şöyl anlattı:

"Elif Erbakan hanımefendi Hoca’mın değerli bir kızıdır. MKYK üyemizdir. Başlangıçta çok net cümlelerle Cumhur İttifakı’na karşı olduğunu ifade etti. Biz bütün düşüncelerimizi net söyleriz. Genel başkana bir danışman hükmündeyiz. Sonunda siyasi riski alacak kişi Genel Başkan Fatih Erbakan’dır. Elif hanım söylemiş olabilir ama partimiz aile şirketi değil.



Mehmet Altınöz ve Elif Erbakan Altınöz

"EŞİ 'KATILALIM' DEDİ, BEN DE ESPRİ YAPTIM"

"Erbakan Hoca’nın damadı, Elif hanımın eşi de ‘Katılalım’ dedi. Orada ben bir espri yaptım Elif hanıma. Dedim ki, ‘Önce aranızda bir anlaşın evde, sonra şey edelim’ dedim. Toplantı sonunda itiraz edenler bile her biri genel başkana, ‘Düşüncemiz bu ama siz ne karar verirseniz uyacağız’ dediler."