HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İttifak kararına Erbakan ailesinden itiraz geldi! O espri MKYK'ya damgasını vurdu: "Gidin evde anlaşın gelin"

İttifak kararına Erbakan ailesinden itiraz geldi! O espri MKYK'ya damgasını vurdu: "Gidin evde anlaşın gelin"

26.03.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz cuma günü Ankara'da Cumhur İttifakı'na katılımlar çerçevesinde yaşanan hareketliliğin perde arkasından ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Necmettin Erbakan'ın kızı, Yeniden Refah Partisi (YRP) lideri Fatih Erbakan'ın kardeşi Elif Erbakan partinin Cumhur İttifakı'na katılmasına "çok net cümlelerle" karşı çıktı. Elif Erbakan'ın eşi Mehmet Altınöz ise "Katılalım" dedi. Bu fikir ayrılığıyla ilgili YRP Genel Başkan Yardımcısı Aydal'ın esprisi MKYK'ye damgasını vurdu.

İttifak kararına Erbakan ailesinden itiraz geldi! O espri MKYK'ya damgasını vurdu: "Gidin evde anlaşın gelin"

Geçtiğimiz cuma 14 Mayıs seçimleri için ittifak protokolünün teslim edilmesine yalnızca 1 saat AK Parti'nin YRP'yi Cumhur İttifakı bünyesine katma çabaları sonuç verdi. Ancak, YRP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal'ın anlattığına göre, Erbakan ailesinden ittifaka katılma kararına itiraz geldi. Necmettin Erbakan'ın kızı Elif Erbakan ile eşi Mehmet Altınöz'ün fikir ayrılığı üzerine Aydal'dan espri gecikmedi.

AA-20230324-30670382-30670381-YENIDEN_REFAH_PARTISI_GENEL_BASKANI_FATIH_ERBAKAN

"ÇOK NET CÜMLELERLE CUMHUR İTTİFAKI'NA KARŞI OLDUĞUNU İFADE ETTİ"

Prof. Dr. Doğan Aydal, Tele1'de konuk olduğu programda partinin ittifaka katılma sürecinde yaşananların perde arkasını şöyl anlattı:

"Elif Erbakan hanımefendi Hoca’mın değerli bir kızıdır. MKYK üyemizdir. Başlangıçta çok net cümlelerle Cumhur İttifakı’na karşı olduğunu ifade etti. Biz bütün düşüncelerimizi net söyleriz. Genel başkana bir danışman hükmündeyiz. Sonunda siyasi riski alacak kişi Genel Başkan Fatih Erbakan’dır. Elif hanım söylemiş olabilir ama partimiz aile şirketi değil.

SUBAT2022_damatic
Mehmet Altınöz ve Elif Erbakan Altınöz

"EŞİ 'KATILALIM' DEDİ, BEN DE ESPRİ YAPTIM"

"Erbakan Hoca’nın damadı, Elif hanımın eşi de ‘Katılalım’ dedi. Orada ben bir espri yaptım Elif hanıma. Dedim ki, ‘Önce aranızda bir anlaşın evde, sonra şey edelim’ dedim. Toplantı sonunda itiraz edenler bile her biri genel başkana, ‘Düşüncemiz bu ama siz ne karar verirseniz uyacağız’ dediler."

İlginizi Çekebilir

Cumhur İttifakı genişledi: Yeniden Refah Partisi sürprizi!

Cumhur İttifakı genişledi: Yeniden Refah Partisi sürprizi!

 Canlı yayında açıkladı: O maddelerde değiştirilen...

Canlı yayında açıkladı: O maddelerde değiştirilen...

 YRP'nin Cumhur'a katılmasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

YRP'nin Cumhur'a katılmasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

 YRP, Cumhur İttifakı'na neden katılmadı?

YRP, Cumhur İttifakı'na neden katılmadı?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aslı Baykal'dan 'İnce' paylaşımıAslı Baykal'dan 'İnce' paylaşımı
EGM açıkladı, acı gerçek ortaya çıktı: 'Mezarlarını bildiğimiz ancak...'EGM açıkladı, acı gerçek ortaya çıktı: 'Mezarlarını bildiğimiz ancak...'
Kılıçdaroğlu'na oy verecek mi? Ağıralioğlu canlı yayında açıkladıKılıçdaroğlu'na oy verecek mi? Ağıralioğlu canlı yayında açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan elif erbakan

En Çok Okunan Haberler

Cep telefonları için yeni düzenleme! Başlamasına günler kaldı

Cep telefonları için yeni düzenleme! Başlamasına günler kaldı

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuruları kabul edildi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuruları kabul edildi

Erdoğan'ın oy oranı hakkında çok konuşulacak sözler!

Erdoğan'ın oy oranı hakkında çok konuşulacak sözler!

Maçın hakemine büyük tepki!

Maçın hakemine büyük tepki!

Görenleri şaşırtan keşif! 2 binin üzerinde

Görenleri şaşırtan keşif! 2 binin üzerinde

O bakanlığa 30 binden fazla personel alımı!

O bakanlığa 30 binden fazla personel alımı!

İlginizi Çekebilir

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.