İTÜTEK 180'' Zirve online gerçekleştiriliyor! İşte tarihler

Çeşitli sektörlerden üst düzey yöneticilerin bir araya geleceği zirvede güncel konulara farkındalık oluşturmak için birçok farklı konu başlığına yer verilecek ve ayrıca 180'' konseptli zirvede mesleklerinin tanınmış kişileri soruları yanıtlamak üzere katılımcılarla bir araya gelecek.

İTÜTEK 180'' Zirve bünyesinde isteğe bağlı olarak zirveye kayıt olurken vereceğiniz CV’lerinizin sponsorluklarımıza iletilmesiyle birçok staj ve iş imkanı da sağlayan etkinlikte ek olarak kişisel gelişim adına mülakat simülasyonları, ödüllü case study çalışmaları ve de birçok farklı ödülün verileceği ödüllü çekilişler yer alacaktır.

İTÜTEK; hedef kitlesini kendisini geliştirmek, sektörler hakkında bilgi sahibi olmak ve farklı perspektifler kazanmak isteyen herkesin katılabileceği şekilde belirlemiştir.

Etkinliğe kaydolmak ve detaylı bilgi için almak için http://www.itutekofficial.com linkine tıklayabilir veya itutek.official instagram adresini ziyaret edebilirsiniz."

