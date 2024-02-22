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  4. İYİ Parti Belediye Başkan adayına yapılan ilginç istek şaşkına çevirdi! "Nereden bulayım ben!"

İYİ Parti Belediye Başkan adayına yapılan ilginç istek şaşkına çevirdi! "Nereden bulayım ben!"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
22.02.2024 19:15 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz, seçim çalışmaları sırasında vatandaşın isteğiyle şaşkına döndü. Bir vatandaş, Yılmaz’dan kendisine uygun bir eş bulmasını istedi. Başkan adayı ise “Ben nereden bulayım!” diye cevap verdi.

31 Mart yerel seçimlerin yaklaşmasıyla adaylar da seçim çalışmalarına hız verdi. İYİ Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdi Enver Yılmaz, seçim çalışmaları sırasında ilginç bir istekle karşı karşıya kaldı.

"NEREDEN BULAYIM BEN"

5 yıldır yalnız olduğunu söyleyen bir vatandaş, Yılmaz’dan kendisine uygun bir eş bulmasını istedi. Enver Yılmaz ise talep karşısında şaşırdı ve “nereden bulayım ben!” dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz'da bu anları sosyal medya hesabından paylaşıp şu yorumu ekledi;

"Siyaset zor zanaat. Bir vatandaş İyi Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz’dan kendisine eş bulmasını istiyor. Yılmaz da “Ben sana nereden bulayım” diyor."


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Belediye başkanı İYİ Parti aday istek
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