İYİ Parti Belediye Başkan adayına yapılan ilginç istek şaşkına çevirdi! "Nereden bulayım ben!"

31 Mart yerel seçimlerin yaklaşmasıyla adaylar da seçim çalışmalarına hız verdi. İYİ Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdi Enver Yılmaz, seçim çalışmaları sırasında ilginç bir istekle karşı karşıya kaldı.

"NEREDEN BULAYIM BEN"

5 yıldır yalnız olduğunu söyleyen bir vatandaş, Yılmaz’dan kendisine uygun bir eş bulmasını istedi. Enver Yılmaz ise talep karşısında şaşırdı ve “nereden bulayım ben!” dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz'da bu anları sosyal medya hesabından paylaşıp şu yorumu ekledi;

"Siyaset zor zanaat. Bir vatandaş İyi Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz’dan kendisine eş bulmasını istiyor. Yılmaz da “Ben sana nereden bulayım” diyor."







