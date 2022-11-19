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İYİ Parti'de 16 isim görevini bırakacak! "Aday olmayın" çağrısı hatırlatıldı

19.11.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti'de önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek seçimler için hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda 16 il başkanı görevi bırakmaya hazırlanıyor. Aralarında İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun da yer aldığı il başkanlarına "kongrelerde aday olmayın" çağrısı anımsatıldı. Görevi bırakacak il başkanları milletvekilli adaylığı için adım atmış olacak.

İYİ Parti'de 16 isim görevini bırakacak! "Aday olmayın" çağrısı hatırlatıldı
  1. Olağan Kurultaya hazırlık çalışmalarının sürdüğü partide, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 16 ilin başkanı milletvekili adaylığına hazırlanıyor. İl başkanları bunun için görevlerini bırakacak.

AYNI GÖREVE TALİP OLMAYACAKLAR

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İYİ Parti'de, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında eylül ayında yapılan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısından çıkan kurultay kararı kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kurultay çalışmalarının ilk ayağı olan "mahalle delegesi" seçimlerine 29 Ekim'de başlayan ve bu süreci tamamlayan partide ilçe kongreleri sürüyor.

Seçim takvimi çerçevesinde aralık ayının ilk haftası il kongrelerine başlayacak İYİ Parti'de, teşkilata yine GİK'te alınan "milletvekili adayı olacak ilçe ve il başkanlarının kongrelerde aday olmamaları" yönündeki tavsiye kararı hatırlatıldı.

Bu kapsamda milletvekili adaylığını düşünen ve aralarında İstanbul, Ankara gibi büyük illerin il başkanlarının da bulunduğu 16 ismin aynı göreve talip olmayacağı öğrenildi.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Bu isimler arasında daha önce parti sözcülüğü görevinde bulunan ve ocaktaki il kongresinde başkanlığa aday olmayacak İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ve Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu da yer aldı.

İYİ Parti Manisa, Kahramanmaraş, Kayseri, Samsun, Antalya, Mersin, Erzurum, Burdur, Balıkesir, Sakarya ve Kocaeli il başkanlarının da kongre sürecinde aday olmayarak tavsiye kararına uyacağı öğrenildi.

BÜYÜK KURULTAY ŞUBAT YA DA MART AYINDA

Kurultay çalışmalarına hız veren partide, aralık ayının ilk haftasında ilçe, 29 Ocak'a kadar da il kongrelerinin tamamlanması hedefleniyor.
Parti, 2023 seçim takvimine göre şubat ya da mart ayında ise 3. Olağan Büyük Kurultay'ı gerçekleştirmeyi planlıyor.

(AA)

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