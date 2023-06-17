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İYİ Parti'de muhalifler harekete geçti! Meral Akşener'e karşı kadın aday: İşte konuşulan o isim

17.06.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti'de de kurultay öncesi som hamleler yapılıyor. Muhaliflerin Akşener'in karşısında aday çıkarma hazırlığında olduğu konuşuluyor. Kulislerde isimler bile konuşulmaya başlandı. Konuşulan isimlerden biri de İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz. Öte yandan İYİ Parti’de Kurultay’a blok liste ile mi çarşaf liste ile mi gidileceği ise hala netleşmedi.

İYİ Parti'de muhalifler harekete geçti! Meral Akşener'e karşı kadın aday: İşte konuşulan o isim

İYİ Parti, Genel Başkanlık seçiminin de yapılacağı kurultay için geri sayımda. 24 Haziran'da yapılacak kurultayda Akşener'in tek aday olma ihtimali yüksek ama muhalifler de var. Cumhuriyet'in haberine göre muhalifler önümüzdeki hafta Akşener'in karşısına çıkartacakları isim konusunu netleştirebilir.

AKŞENER'E KARŞI KADIN ADAY

Konuşulan isimler arasında İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Güday Kodaz'ın ağır bastığı iddia ediliyor.

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İYİ PARTİ'DE LİSTE SAVAŞI

Son yapılan GİK toplantısında üyelerin “blok liste” yönünde görüş bildirmesine karşın partinin kurultaya “çarşaf listeyle” gireceği öğrenildi. Bazı parti kurmayları ise 2020’de yapılan 2’nci Olağan Kurultay’da olduğu gibi “çarşaf liste içerisine blok liste yerleştirileceğini ve bu şekilde Akşener’in istediği üyelerin seçileceğini” iddia ediyor. Doğal delege olan 70 parti kurucusunun istifasıyla kurucu sayısının 200’den 130’a inmesinin kurultayda Akşener’in lehine olacağı kulislerde konuşulurken bazı partililer, seçimlerin adaletli ve demokratik olmayacağı görüşünü savunuyor.

Parti kaynakları, çarşaf listeyle seçime girilerek kararın delegelere bırakıldığı izlenimi verilse de bazı isimlerin üzerinin çizilmesi için görüşmeler yapılacağını ve Akşener’in istediği üyelerin seçileceğini ileri sürdü. Böyle bir tabloda seçilen isimlerin meşruiyetinin tartışmalı olacağı belirtildi. Partide “gizli biat” sisteminin hâkim olduğu ve buna son verilmezse parti tabanının kaybedileceği ifade edildi.

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Meral Akşener İYİ Parti

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