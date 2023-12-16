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İYİ Parti'deki krizde bir hamle daha... Adaylığı ilan edilmişti! CHP ile iş birliği mesajı sonrası iptal edildi

16.12.2023 11:23 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti'de kriz büyüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katıldığı törenle Ayhan Pala, İYİ Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı olarak açıklanmıştı. Pala'nın sosyal medya hesabından CHP ile iş birliğinin şart olduğuna yönelik mesaj vermesi adaylığının iptal edilmesine yol açtı.

İYİ Parti'deki krizde bir hamle daha... Adaylığı ilan edilmişti! CHP ile iş birliği mesajı sonrası iptal edildi

İYİ Parti'de gün geçtikçe büyüyen kriz, siyaset gündeminin en çok takip edilen konuları arasında yer aldı. Genel seçimler sonrası başlayan ve CHP ile ittifak yapmama kararının devamında hız kazanan İYİ Parti'deki istifa ve ihraç krizine bir yenisi daha eklendi. Bu kez yeni dalga Trabzon'da yaşanırken geçtiğimiz hafta İYİ Parti lideri Akşener'in Trabzon'a gelip katıldığı aday tanıtım töreninde Ortahisar Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi.

Adayları netlik kazanan 6 ilçeden biri olan Ortahisar'da Trabzon Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığı görevinden ayrılan Ayhan Pala'nın adaylığı duyurulmuştu. Duyurunun yapıldığı Teşkilat Buluşması'na Akşener de katılmıştı.

Duvar'dan Fatih Saygın'ın haberine göre; Pala, adaylığının ardından sosyal medya hesaplarında Ortahisar'da CHP ile işbirliğinin şart olduğu mesajları verdi fakat partisinden gelen eleştiriler sonrası bu paylaşımlarını sildi. İl Teşkilatı'nda kriz yaratan paylaşımların ardından dün gece saatlerinde Pala'nın adaylığının iptal edildiği duyuruldu.

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İL BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Fatma Başkan tarafından yazılı yapılan açıklamada Pala'nın iş birliği yapılıp yapılmayacağına dair açıklamalarının mesnetsiz olduğu ifade edildi. Başkan'ın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

"Sayın Pala, seçimlere ‘hür ve müstakil’ gireceğiz kararından sonra aday adaylığı başvurusunu yapmış ve Ortahisar ilçemizin Belediye Başkan Adayı olarak bu yola çıkmıştır. İYİ Parti’nin yetkili kurulları kendisinin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamaları, yetkili kurullarında, yetkili kişilerin talepleri doğrultusunda değerlendirir ve bir karar alır. Alınan bu karar da tüm teşkilatı bağlar niteliktedir. Ortahisar'da iş birliğinin yapılıp yapılmayacağı tartışması adaylığı açıklanan bir kişi tarafından gerçekleştirilmesi mesnetsizdir"

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Anahtar Kelimeler:
Ortahisar İYİ Parti
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