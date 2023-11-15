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İYİ Parti'den AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu ile ilgili iddia Meclis'te tansiyonu yükseltti: 'Kaç paraya sattın?'

15.11.2023 07:56 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu ile İYİ Partililer arasında Meclis'te gerginlik yaşandı. İYİ Parti, Hatipoğlu'nun aldığı rüşvet karşılığında AK Parti'ye geçtiğini iddia etti. Hatipoğlu iddialara yanıt verirken kullandığı ifadeler İYİ Parti sıralarından tepki aldı.

İYİ Parti'den AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu ile ilgili iddia Meclis'te tansiyonu yükseltti: 'Kaç paraya sattın?'

Meclis Genel Kurulu'nda AK Partililer ve İYİ Partililer arasında gerilim yaşandı. İYİ Parti'den ayrılıp AK Parti'ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, hakkında ortaya atılan iddialara yanıt vermek için kürsüye gelince tansiyon yükseldi.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKMIŞTI

İYİ Parti’den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti’ye katılmış ve Hatipoğlu'nun parti rozetini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MKYK toplantısında takmıştı.

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İstifa kararını sosyal medyadan duyuran Hatipoğlu, "Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile genel seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

TANSİYON YÜKSELDİ

Dün, Meclis'te İYİ Parti'nin Hatipoğlu ile ilgili Meclis kürsüsüne taşıdığı iddia tartışmaların fitilini ateşledi. İYİ Parti, Hatipoğlu'nun aldığı rüşvet karşısında AK Parti'ye geçtiğini ifade etti.

"GIRTLADIĞIMDAN HARAM LOKMA GİRMEMİŞTİR"

Söz konusu iddialara yanıt veren Hatipoğlu şunları ifade etti:

"Bu iftirayı atanlar, sizin ağbabanız, feriştahınız, patronunuz ve ejderhanız gelse bir milim bana geri adım attıramaz. Siyasi rüşvet aldığım iddia ediliyor. Şirketimin aldığı teşvikin siyasi herhangi bir yanı yoktur. Gırtlağımızdan haram lokma girmemiştir, bundan sonra da girmeyecektir. Benim partinizden istifa etme nedenim teşvik değil, bugün ayykuka çıkan rezil dedikodulardır. Parti dediğiniz şeyin bir sekreterin CEO olduğu, bir aile şirketi olmasıdır. "

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"KAÇ PARAYA SATTIN?"

Hatipoğlu'nun açıklama yaptığı sırada İYİ Parti sıralarından "Kaç paraya sattın?", "Rezil sensin", "Haddini bil konuşurken", "Terbiyesiz" şeklinde tepkiler yükseldi.

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