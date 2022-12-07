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İYİ Parti'den "cinayete tam teşebbüsten" suç duyurusu hamlesi! Milletvekili Örs yediği yumrukla yoğun bakıma alınmıştı... "Bugün 'merhum' diye konuşabilirdik"

07.12.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün Mecliste yaşanan gerginlik gündeme damgasını vurmuş, kalp pili takan İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs'ün yoğun bakıma alınması endişe yaratmıştı. Gerginliğin sert arbedeye dönüşmesi sonucu AK Parti Milletvekili Zafer Işık, Örs'e yumruk atmıştı. İYİ Parti olayla ilgili kritik bir adım atmaya hazırlanıyor. Partinin genel sekreteri Uğur Poyraz, "adam öldürmeye tam teşebbüsten" suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Öte yandan "iki buçuk dakika" detayı kavganın boyutuna netlik kazandırdı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da gergin başlayan bütçe görüşmeleri sırasında dün TBMM fena karıştı. Peş peşe yaşanan tartışmalar yumruklu kavgayı getirdi. AK Parti ve İYİ Partili milletvekilleri arasında yumruklaşma kavganın sonucunda İYİ Partili Örs, kalp ritminin bozulduğu gerekçesiyle hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı. Örs'e yumruk atan AK Partili Zafer Işık'a 2 birleşime katılmama cezası verildi. Ancak İYİ Parti konuyu yargıya taşıyarak ileri adımlar atmayı planlıyor.

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"ÖRS HAKKINDA BUGÜN 'MERHUM' DİYE KONUŞABİLİRDİK"

Dün CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Örs'ü hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi almış, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Bana söylenen, hastaneye 5 dakika geç gelseydi sayın milletvekilimizi kaybetmiş olacaktık" demişti. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Halk TV'de katıldığı canlı yayında Meclisteki yumruklu kavgayı değerlendirirken benzer bir açıklamaya imza atarak "İki buçuk dakika daha geç gelseymiş bugün Hüseyin Örs hakkında 'merhum' diye konuşabilirdik. Bununla ilgili hem TBMM doktorları hem de Güven Hastanesi doktorları, gerekli raporları resmi mercilere bildirdiler" diye konuştu.

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"'ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSTEN' SUÇ DUYURUSU"

Poyraz, suç duyurusunda bulunacaklarını ise şu ifadelerle dile getirdi:

"Hüseyin Bey kendine geldikten sonra kendisinden vekaletnamesini alıp bu sürece ilişkin Sayın Genel Başkanımızın da dikkatli ve titiz takibiyle birlikte 'adam öldürmeye tam teşebbüsten' dolayı gerekli suç duyurularında bulunacağız."

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"KALBİNDE PİL OLDUĞU BİLİNİYOR"

AK Partili Işık'a sert tepki gösteren Poyraz, kavgayla ilgili şunları söyledi:

"Bu kavganın tarafı Hüseyin bey değil. Hüseyin Örs, ortalığı yatıştırmak için ayağa kalkıyor. 'Arkadaşlar lütfen sakin olun' diye taraflar arasına girmeye çalışıyor. Şahıs, en uçtan, kürsü arkasından dolanmak suretiyle doğrudan hedef olarak gözettiği Hüseyin Örs'e gelip ve kalbinde pil olduğu kamuya açık kaynaklarda da TBMM'de aktif olduğu dönemde de mesai arkadaşları tarafından bilinen Hüseyin Örs'e vurmak suretiyle, kafasını darp etmek suretiyle. Kalabalık içinde Hüseyin Örs yere düşüyor ve kalp pilinde uyumsuzluk söz konusu oluyor."

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NE OLMUŞTU?

DHA'ya göre TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Görüşmeler sırasında önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan arasında tartışma yaşandı. Ardından kürsüde konuşan İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz ve AK Parti'li Turan tartıştı. AK Parti ve İYİ Parti sıralarındaki milletvekillerinin de ayağa kalkarak tartışmaya başlaması üzerine gerginlik büyüdü. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Haydar Akar, 10 dakika oturuma ara verdi.

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Ancak tartışma devam etti. AK Parti milletvekilleri ile İYİ Parti milletvekilleri kürsünün etrafında toplandı. İki partinin milletvekilleri birbirlerine yumruk attı. Yaşanan arbedede yere düşen milletvekilleri oldu. Arbede devam ederken, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk attı. Araya diğer milletvekilleri girdi ve Örs, genel kurul salonundan çıkarıldı.

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Yaşanan arbedede İYİ Partili Örs, fenalaştı. Örs'e, ilk müdahaleyi aynı zamanda doktor olan İYİ Partili Aylin Cesur yaptı. Örs, daha sonra Meclis revirine götürüldü. Burada kalp ritminin bozuk olduğu gerekçesiyle Hüseyin Örs, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Örs, tedbir amacıyla yoğun bakımda tedaviye alındı.

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