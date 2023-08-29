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İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara kararı! Yavaş ve İmamoğlu'nun karşısına aday mı çıkartacaklar? Parti Sözcüsü duyurdu

29.08.2023 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimlere doğru geri sayım başlarken, gözler 'Seçimlere ittifaksız girelim' çağrısı yapan İYİ Parti'ye çevrilmişti. İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul'da CHP'yi destekleyeceği iddiaları bir anda kulisleri hareketlendirirken, konuya ilgili Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan açıklama geldi. Zorlu, "Hazırlık ve çabası içerisindeyiz" diyerek aldıkları kararı duyurdu.

İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara kararı! Yavaş ve İmamoğlu'nun karşısına aday mı çıkartacaklar? Parti Sözcüsü duyurdu

Türkiye Mart ayında yapılacak yerel seçimlere doğru giderken, iktidar ve muhalefet cephesinde hareketlilik de başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bugün bir araya gelirken; muhalefet kanadında da 'İttifak' belirsizliği yaşanıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yaptığı "Seçimlere ittifaksız girelim" çağrısı sonrası gözler alınacak karara çevrildi. Kulislerde İstanbul ve Ankara'da İYİ Parti ve CHP'nin ittifak yapacağı konuşulmaya başlandı.

"İTTİFAK" İDDİASI GÜNDEM YARATTI

tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, katıldığı canlı yayınında "İYİ Parti’de mevcut Genel Başkan Yardımcılarından bir tanesiyle görüştüm. Yaptığım görüşmeler ışığında Ankara'da ve İstanbul’da, İYİ Parti ve CHP'nin ittifak yapacağı bilgisini verebilirim" ifadelerini kullandı.

Söz konusu iddialar bir anda gündem yaratırken, İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu'dan açıklama geldi.

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İYİ PARTİ KARARINI VERDİ: "KENDİ ADAYLARIMIZI ÇIKARTACAĞIZ"

İYİ Parti Sözcüsü, “Kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun hazırlık ve çabası içerisindeyiz. Çok kısa bir sürede bu hazırlıkları tamamladığımızda milletimizle bilgisini paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMALARIMIZI BAŞLATTIK"

Yerel seçimlerde iş birliğinin nasıl yapılacağı sorulan Zorlu, “Genel Başkanımızın konuşmasında ittifak yerine, milletimizin isteği hasıl olduğunda ve her yörenin yerel koşulları dikkate alınarak iş birliklerinin belli yerlerde olabileceğine yönelik bir ifadesi oldu. Bizim için önemli olan yerelde hizmetin nasıl gerçekleşeceği. Cumhur İttifakı’nın paydaşlarının ortaya koyduğu anlayış; ‘Merkezde biz, yerelde biz, her yerde biz. O zaman hepimiz Türkiye’yiz” Böyle bir anlayış yok. Türkiye bu anlayış ile idare edilemez. Biz 85 milyon insanımızın çoğulculuğu, zenginliğini ortaya koyacak bir seçim atmosferi istiyoruz. Bu anlamda da kendi adaylarımızı çıkarmanın gayreti içerisindeyiz. Çalışmalarımızı başlattık” yanıtını verdi.

"İYİ PARTİ YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NUN KARŞISINA ADAY MI ÇIKARTACAK?" DİYE SORULDU

Zorlu, yerel seçim çalışmalar kapsamında Akşener’in Eylül ayının ortasından itibaren teşkilatlarla bir araya gelmeye başlayacağını açıkladı.

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Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun karışına aday çıkarıp çıkarılmayacağı sorulan Zorlu, “2019 seçimlerindeki başarının ortaya çıkışında İYİ Parti’nin büyük bir çabası oldu. Bu fikri zaten Genel Başkanımız bazı kanallarda söyledi. Orada bir iş birliği kurulması bizim teklifimizdi. O zaman o sorumluluktan ve milletimizin talebinden kaçmadık ve bugünkü görüntü ortaya çıktı. Ancak bazı siyasi partilerin İstanbul ve Ankara’da bazı hedefleri olduğu için bu konuyu çokça köpürtüyorlar. Ama biz çok net bir şeyi ortaya koyduk. Biz kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun hazırlık ve çabası içerisindeyiz. Çok kısa bir sürede bu hazırlıkları tamamladığımızda milletimizle bilgisini paylaşacağız.” dedi.

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