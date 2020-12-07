İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'adaylık' açıklamasına ilk yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuştuğu sırada kendisine "Aday ol" diyen AK Parti milletvekillerine, "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" sözleriyle yanıt vermişti.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki konuşmasını Twitter'dan paylaştığı bir mesajla değerlendirirken, şu ifadeleri kullandı:

"Bütçe konuşmasının satır aralarına... Ve konuşmanın coşkusuna baktığımızda sayın Kılıçdaroğlu bu defa cumhurbaşkanı adayı."





